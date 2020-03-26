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"Книжковий Арсенал" у Києві переносять через коронавірус

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"Книжковий Арсенал" у травні 2020 скасували / artarsenal.in.ua

Одна з найбільших літературних подій у світі "Книжковий Арсенал" з травня 2020 року переносять на серпень. На такий крок організатори події вимушені були піти через коронавірус.

Мистецький арсенал вирішив перенести Х Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" на кінець серпня 2020 року. Причиною стало стрімке поширення вірусу Covid-19 у світі та Україні. Подія попередньо повинна була відбутись 20-24 травня у Києві.

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Наша команда вірить, що "Книжковий Арсенал" потрібний нашим учасникам і нашим відвідувачам. Потрібний не в онлайні, а в реальному житті, в унікальному просторі історичної будівлі Мистецького арсеналу, в його неповторній естетичній книжковій атмосфері. Тому ми продовжуємо роботу над підготовкою фестивалю,
– заявила координаторка фестивалю Юлія Козловець на офіційному сайті події.

Відомо, що організатори літературної події вірили, що захід все ж відбудеться, адже карантин в Україні було запроваджено до 3 квітня. Але згідно з новим указом уряду, карантин продовжили до 24 квітня, відтак існував ризик скасуванню фестивалю. Варто додати, що "Книжковий Арсенал" є міжнародною подією, яка щороку відвідує понад 55 тисяч відвідувачів, письменників та іноземців.


Юлія Козловець, координаторка Книжкового Арсеналу / Фото: Мистецький Арсенал

"Уточнені дати ми повідомимо додатково. Якщо ситуація знову зміниться, ми будемо змінюватись разом із нею", – додала Юлія Козловець. Щодо учасників, які вже подали заявки на участь у фестивалі, організатори обіцяють з ними зв'язатись та узгодити хід роботи.

Зазначимо, станом на 25 березня у світі підтвердили 463 418 випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них 20 912 людей померли, 113 802 повністю одужали. В Україні станом на ранок 26 березня зафіксували 156 випадків зараження коронавірусом, з них 5 летальних. Одному пацієнтові вдалося одужати. Задля збереження здоров'я та життя залишайтеся вдома.

Коронавірус в Україні: вже заразилися 156 людей
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Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Коронавірус Covid-19 Новини України Новини LifeStyle Коронавірус в Україні Новини Києва Література Книги Новини культури
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