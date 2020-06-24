Коли в Україні запрацюють кінотеатри: названа дата
Весь світ поступово послаблює умови карантину. В Україні теж готуються до відкриття кінотеатрів. За попередніми даними, мережі Multiplex і "Планета Кіно" відновлять свою роботу вже з 2 липня 2020 року.
Дата відкриття кінотеатрів
Цю інформацію "Інтерфаксу" підтвердив співвласник мережі "Планета Кіно" Дмитро Деркач. Він додав, що відкриття кінотеатрів відбудеться 2 липня в Києві та регіонах, де місцеві влади не ввели додаткових заборон щодо роботи таких закладів.
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Досі в Кабміні розглядали дві дати запуску кінотеатрів – 2 і 31 липня. Окрім цього, велись розмови про формат роботи розважальних закладів. Наразі остаточних правил для відвідувачів та працівників кінотеатрів немає. Один з варіантів – заповнення залів на 50%, ретельне прибирання та протирання всіх поверхонь дезінфекційними засобами.
Які правила затвердила влада Києва
22 червня у столиці розробили нові правила, за якими можливе відновлення роботи закладів громадського харчування, кінотеатрів, фітнес-центрів, а також проведення культурних заходів. Їх на брифінгу озвучив мер міста Віталій Кличко.
За постановою КМДА, столичні кінотеатри будуть дотримуватись наступних правил:
- при вході та в приміщенні кінотеатрів люди повинні зберігати дистанцію не менше 1,5 метра. За стаціонарного розміщення сидінь відвідувача розмістять там, де позаду, спереду і обабіч будуть вільні місця.
- упродовж кіносеансу глядачі повинні бути в медичних масках, які правильно одягнені на обличчя.
- заборонені будь-які фан-сектори, що передбачають скупчення людей.
- представники кінотеатрів повинні обладнати додаткові пункти температурного та квиткового контролю, щоб не робити скупчень на вході до кінотеатрів.
- перевірка квитків повинна здійснюватись безконтактно.
- вентиляція приміщень кінотеатрів повинна працювати безперервно.