Весь світ поступово послаблює умови карантину. В Україні теж готуються до відкриття кінотеатрів. За попередніми даними, мережі Multiplex і "Планета Кіно" відновлять свою роботу вже з 2 липня 2020 року.

Дата відкриття кінотеатрів

Цю інформацію "Інтерфаксу" підтвердив співвласник мережі "Планета Кіно" Дмитро Деркач. Він додав, що відкриття кінотеатрів відбудеться 2 липня в Києві та регіонах, де місцеві влади не ввели додаткових заборон щодо роботи таких закладів.

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Досі в Кабміні розглядали дві дати запуску кінотеатрів – 2 і 31 липня. Окрім цього, велись розмови про формат роботи розважальних закладів. Наразі остаточних правил для відвідувачів та працівників кінотеатрів немає. Один з варіантів – заповнення залів на 50%, ретельне прибирання та протирання всіх поверхонь дезінфекційними засобами.

Які правила затвердила влада Києва

22 червня у столиці розробили нові правила, за якими можливе відновлення роботи закладів громадського харчування, кінотеатрів, фітнес-центрів, а також проведення культурних заходів. Їх на брифінгу озвучив мер міста Віталій Кличко.

За постановою КМДА, столичні кінотеатри будуть дотримуватись наступних правил: