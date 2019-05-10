День Києва 2019: дата свята в Україні

День Києва традиційно в Україні святкують в останні вихідні дні травня. День свята не завжди збігається з попереднім роком, але завжди припадає на останню неділю травня. Коли будуть святкувати День Києва у 2019 році – читайте далі.

Цьогоріч святкування Дня міста кияни та гості столиці будуть відзначати офіційно 26 травня. В честь 1537-ї річниці в місті пройде багато святкових заходів, Всеукраїнський велодень і традиційний 27-й Пробіг під каштанами.

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Щороку в Києві під час святкування Дня міста проходить благодійний Пробіг під каштанами, в якому беруть участь професійні велосипедисти і аматори, люди з інвалідністю та діти до 7 років. Охочих залучають до пляжного футболу, спортивного змагання із серії перегонів на вітрильниках чи на веслах – регати, міського турніру з кікбоксингу та інших цікавих подій.



День Києва 2019

Творчих особистостей чекає вільний арт-простір, театри, музеї і різноманітні покази. Організовуються спеціальні експозиції, лекції, семінари, флешмоби, творчі вечори, конкурси та фестивалі.

До Дня міста в Києві відкриють новий пішохідно-велосипедний міст між парками "Володимирська гірка" і "Хрещатик". На мості облаштують два оглядові майданчики з видами на Поділ і лівий берег міста. У місцях оглядових майданчиків киян та гостей міста чекає видовищна скляна підлога з підсвічуванням.

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Також до Дня міста 26 травня на території ВДНГ відбудеться несподіваний концерт українського гурту Океану Ельзи під назвою "Океан не мовчить", який організувався всього за добу. Вартість квитків коливається від 250 до 950 гривень.