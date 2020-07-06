27-й Львівський міжнародний BookForum відбудеться в онлайн-режимі. У такому форматі захід проведуть вперше. Організатори запевняють, що фестиваль зможуть відвідати поціновувачі літератури з будь-якого куточку світу.

Інформація про онлайн-формат Форуму видавців, який щорічно збирає у Львові всіх любителів літератури, з'явилась на офіційному сайті фестивалю. Зважаючи на пандемію коронавірусу, організатори вирішили присвятити 27-й BookForum темі мінливого світу та місцю особистості у ньому – "Перепис населення: знати, хто ми є".

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"Як пандемія змінює наше життя, ритуали і звички, як світ переосмислює цінності, перед якими викликами ми постаємо і як з ними впоратися, як гравцям культури виходити з кризи. Основним фокусом проєкту буде кожен з нас", – анонсували організатори.

Учасниками Форуму видавців 2020 року стануть автори не лише з Украни, а й 20 іноземних митців з 15 країн із 4-х континентів. Серед них лауреати та номінанти Букерівської та Гонкурівської премій. Одні з головних подій, які неодмінно підкорять любителів літератури навіть в онлайн-форматі, – трансляції Ночі поезії та музики нон-стоп за участі українських поетів і музикантів з усього світу. Крім того, у програмі 15 тематичних кластерів і спецпроєктів.

Львівський міжнародний BookForum заплановано на 16 вересня, а тривати він буде 5 днів – до 20 вересня.