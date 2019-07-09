Maluma вийшов на сцену з українським прапором: промовисті фото та відео

У понеділок, 9 липня, в Києві вперше виступив співак Maluma. Артист настільки був в захваті від України, що залюбки вийшов на сцену з жовто-блакитним прапором. Чим ще запам'ятається концерт Maluma – читайте в матеріалі LifeStyle 24.

Запальні танці, іспаномовні пісні та хвиля неймовірних емоцій – таким був концерт колумбійського співака Maluma в Києві. Виступ відбувся у приміщенні Палацу спорту, а сотні меломанів стали очевидцями приголомшливого шоу.

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До столиці України Maluma приїхав вперше, тому не приховував, що прагне ознайомитись з містом та має заплановану екскурсію. З прогулянки містом він опублікував численні Instagram-Stories, в яких не приховував захвату від Києва та красивих українок. А вже за годину до концерту Maluma опублікував грайливе відео, де видно, як запальний колумбієць танцює перед камерою під одну зі своїх пісень. Мабуть, так артист налаштовувався на виступ.

І це йому вдалось: на сцену Maluma вийшов у чудовому настрої. Найбільші овації в залі викликали знані його хіти, які меломани з легкістю повторювали, та український прапор, який артист шанобливо надів собі на плечі. Окрім цього, Maluma зізнався, що в захваті від мови та назвав її дуже складною для вивчення. Водночас колумбійський артист похизувався кількома словами, які вивчив за день перебування у Києві – "дякую" та "на здоров'я".

Відкривати концерт Maluma взялась популярна українська співачка Настя Каменських. Вона обрала для виступу досить відверте вбрання: прозору чорну кофту, баску з фіолетовою бахромою та шорти із прозорими вставками. Після виступу поп-зірка зробила спільне фото з Maluma, у дописі до якого зізналась, що це був неймовірний концерт.

Maluma, рада вітати тебе у Києві. Ти – неперевершений артист, ти подарував українцям неймовірне шоу, наповнене запальною енергетикою, гарячими танцями та чудовою музикою! Дуже рада стати частиною такого грандіозного концерту та відкрити твій виступ. Ти запалив цей вечір!

– написала Настя Каменських.

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