Maluma вийшов на сцену з українським прапором: промовисті фото та відео

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Maluma вийшов на сцену з українським прапором: промовисті фото та відео

У понеділок, 9 липня, в Києві вперше виступив співак Maluma. Артист настільки був в захваті від України, що залюбки вийшов на сцену з жовто-блакитним прапором. Чим ще запам'ятається концерт Maluma – читайте в матеріалі LifeStyle 24.

Запальні танці, іспаномовні пісні та хвиля неймовірних емоцій – таким був концерт колумбійського співака Maluma в Києві. Виступ відбувся у приміщенні Палацу спорту, а сотні меломанів стали очевидцями приголомшливого шоу. 

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До столиці України Maluma приїхав вперше, тому не приховував, що прагне ознайомитись з містом та має заплановану екскурсію. З прогулянки містом він опублікував численні Instagram-Stories, в яких не приховував захвату від Києва та красивих українок. А вже за годину до концерту Maluma опублікував грайливе відео, де видно, як запальний колумбієць танцює перед камерою під одну зі своїх пісень. Мабуть, так артист налаштовувався на виступ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений MALUMA (@maluma)

І це йому вдалось: на сцену Maluma вийшов у чудовому настрої. Найбільші овації в залі викликали знані його хіти, які меломани з легкістю повторювали, та український прапор, який артист шанобливо надів собі на плечі. Окрім цього, Maluma зізнався, що в захваті від мови та назвав її дуже складною для вивчення. Водночас колумбійський артист похизувався кількома словами, які вивчив за день перебування у Києві – "дякую" та "на здоров'я". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Miguel Lua (@luavision)

Відкривати концерт Maluma взялась популярна українська співачка Настя Каменських. Вона обрала для виступу досить відверте вбрання: прозору чорну кофту, баску з фіолетовою бахромою та шорти із прозорими вставками. Після виступу поп-зірка зробила спільне фото з Maluma, у дописі до якого зізналась, що це був неймовірний концерт. 

Maluma, рада вітати тебе у Києві. Ти – неперевершений артист, ти подарував українцям неймовірне шоу, наповнене запальною енергетикою, гарячими танцями та чудовою музикою! Дуже рада стати частиною такого грандіозного концерту та відкрити твій виступ. Ти запалив цей вечір! 
– написала Настя Каменських.

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Теги: Новини Києва LifeStyle Новини LifeStyle Настя Каменських
Джерело: LifeStyle 24
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