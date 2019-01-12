На конкурсі крижаних скульптур у Львові визначили переможців: приголомшливі фото та відео

У Львові завершився конкурс льодових скульптур. Дев'ятеро львівських майстрів упродовж двох днів витесували крижані фігури. Майстрам знадобилось майже 9 тон льоду. А тематикою цього конкурсу стала творчість знаменитого скульптора Іоанна Пінзеля.

Центр міста Лева схожий на зимову казку, адже над скульптурами з льоду чаклують дев'ятеро майстрів. Тема цьогорічного конкурсу – "Натхненні Пінзелем". Тож учасники фестивалю надихалися роботами засновника Львівської школи скульпторів.

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"Мій проект є присвячений тому, щоб популяризувати його ім'я серед людей, які не є дотичні до мистецтва", – наголосила авторка ідеї конкурсу Івона Лобан.



Робота Пінзеля



Деталь роботи скульптора

Скульптори творили у стилі українського бароко. Але кожен додав щось своє. Від Пінзеля, кажуть, брали динаміку та емоційність скульптур. Майстри роботу завершили увечері, тоді ж і розпочалося голосування журі за найкращу скульптуру.



Процес створення крижаних скульптур

Переможцем конкурсу став скульптор Мар'ян Король. Його фігура "Танець янголів" має прихований зміст, каже автор.

Тут зображені два ангели характеру бароко, вони закручені в таку композицію. Всередині утворюють простір, а цей простір уже собі може кожен заповнювати, як хоче. Хтось каже, що це дзеркало, хтось – що це простір,

– розповів переможець конкурсу Мар'ян Король.



Мар'ян Король та його скульптура "Танець янголів"



"Танець янголів"/фото dyvys.info

А ось приз глядацьких симпатій завоювала крижана "Спіраль часу" львівського майстра Гордія Старуха. Він каже – те, що скульптура незабаром розтане, додає їй змісту.



Гордій Старух та його скульптура "Спіраль часу"



"Спіраль часу" при денному світлі/ фото dyvys.info



Деталь "Спіралі часу"/ фото dyvys.info

Помилуватися скульптурами після конкурсу можна буде ще й кілька наступних днів – допоки вони не почнуть танути.

Відео: на конкурсі крижаних скульптур у Львові визначили переможців