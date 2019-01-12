На конкурсі крижаних скульптур у Львові визначили переможців: приголомшливі фото та відео

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Крижані скульптури у Львові
Крижані скульптури у Львові / dyvys.info

У Львові завершився конкурс льодових скульптур. Дев'ятеро львівських майстрів упродовж двох днів витесували крижані фігури. Майстрам знадобилось майже 9 тон льоду. А тематикою цього конкурсу стала творчість знаменитого скульптора Іоанна Пінзеля.

Центр міста Лева схожий на зимову казку, адже над скульптурами з льоду чаклують дев'ятеро майстрів. Тема цьогорічного конкурсу – "Натхненні Пінзелем". Тож учасники фестивалю надихалися роботами засновника Львівської школи скульпторів.

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"Мій проект є присвячений тому, щоб популяризувати його ім'я серед людей, які не є дотичні до мистецтва", – наголосила авторка ідеї конкурсу Івона Лобан.

пінзель
Робота Пінзеля

пінзель
Деталь роботи скульптора 

Скульптори творили у стилі українського бароко. Але кожен додав щось своє. Від Пінзеля, кажуть, брали динаміку та емоційність скульптур. Майстри роботу завершили увечері, тоді ж і розпочалося голосування журі за найкращу скульптуру.

льодові скульптури у львові
Процес створення крижаних скульптур 

Переможцем конкурсу став скульптор Мар'ян Король. Його фігура "Танець янголів" має прихований зміст, каже автор.

Тут зображені два ангели характеру бароко, вони закручені в таку композицію. Всередині утворюють простір, а цей простір уже собі може кожен заповнювати, як хоче. Хтось каже, що це дзеркало, хтось – що це простір,
– розповів переможець конкурсу Мар'ян Король.

крижані скульптури львів
Мар'ян Король та його скульптура "Танець янголів"

крижана скульптура львів
"Танець янголів"/фото dyvys.info

А ось приз глядацьких симпатій завоювала крижана "Спіраль часу" львівського майстра Гордія Старуха. Він каже – те, що скульптура незабаром розтане, додає їй змісту.

крижані скульптури львів
Гордій Старух та його скульптура "Спіраль часу"

крижана скульптура львів
"Спіраль часу" при денному світлі/ фото dyvys.info

криажана скульптура львів
Деталь "Спіралі часу"/ фото dyvys.info

Помилуватися скульптурами після конкурсу можна буде ще й кілька наступних днів – допоки вони не почнуть танути.

Відео: на конкурсі крижаних скульптур у Львові визначили переможців

 

Теги: Новини України LifeStyle Новини культури Новини Львова
Джерело: 24 канал
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