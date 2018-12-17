Новорічну ялинку в Києві визнали найкрасивішою в Європі

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Українська ялинка – найгарніше різдвяне дерево Європи
Українська ялинка – найгарніше різдвяне дерево Європи / Еспресо тв

Київська ялинка очолила рейтинг найпривабливіших святкових дерев. До списку увійшли 16 європейських міст.

Як повідомляє сайт European Best Destinations, рейтинг складали на основі відгуків туристів з усього світу, які проголосували за найкрасивіші різдвяні дерева.

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Головна ялинка України, встановлена на Софіївській площі, зайняла перше місце поміж європейських різдвяних ялинок.

До п'ятірки найгарніших також увійшли головні святкові дерева Вільнюса, Рима, Праги та Страсбурга.

У Києві святковий ярмарок працює з 19 грудня 2018 до 13 січня 2019 року. Новорічна ялинка Києва:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Новости КИЕВА ПОДПИШИСЬ (@kiev_info24)

У Вільнюсі різдвяний ярмарок відкритий для туристів із 1 грудня 2018 до 7 січня 2019 року. Новорічна ялинка Вільнюса:

Різдвяний ярмарок у Римі можна відвідати з 1 грудня 2018 до 6 січня 2019 року. Новорічна ялинка Риму:

Ялинка Рим

Різдвяний ярмарок у Празі можна відвідати з 1 грудня 2018 по 6 січня 2019 року. Новорічна ялинка в Празі: 

Святковий ярмарок у Страсбурзі триває з 23 листопада до 30 грудня 2018 року. Різдвяне дерево Страсбургу:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T‘es beau !!! #christmas #strasbourgmonamour #strasbourg #xmastree

Допис, поширений Chloé (@chloe.brck)

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Теги: Новини Києва LifeStyle Новини культури Новорічні свята Різдво Рейтинги Традиції Подорожі Європа
Джерело: Lifestyle
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