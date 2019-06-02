Оголошені переможці кінофестивалю "Молодість"

Гран-прі 48-го Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість" виборола кінострічка "Дикий" французького режисера Камія Відаля-Наке. Окрім того, фільм отримав нагороду "Скіфський олень" та 10 тисяч доларів грошової премії.

У стрічці "Дикий" розповідається про чоловічу проституцію, до якої змушений вдатись головний герой, щоб знайти любов і свободу, якої він прагне. Нагороду за фільм "Дикий" зі сцени отримав виконавець головної ролі Фелікс Маріто.

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Приз за найкращий повнометражний фільм та сертифікат на 2000 доларів від офіційного партнера кінофестивалю B&H Film Distribution Company дістався стрічці "Колібрі" режисерки Бори Кім (Корея, 2018).



Режисерка стрічки "Колібрі" Бора Кім

Грошовим призом на 2000 доларів та "Скіфським оленем" у межах Міжнародного студентського конкурсу відзначили фільм "Як запустити повітряного змія?". Режисер Лоранд Ґабор (Румунія).

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У межах Міжнародної програми були визначені переможці й серед короткометражних фільмів. Зокрема, найкращою стала польська кінострічка "Безумовна любов" Рафаля Лисака (Польща, 2018). Переможцю дістався грошовий сертифікат на 2000 доларів. Також цей фільм здобув нагороду в номінації "приз глядацьких симпатій".



Режисер стрічки "Безумовна любов" Рафаль Лисак

Спеціальними дипломами журі нагороджені фільми у кількох категоріях, а саме:

студентські фільми – "Літо електричного лева", режисер Дієґо Сепеде (Чилі); "Сестри Хараріху", режисер Хорхе Кадена (Швейцарія);

– "Літо електричного лева", режисер Дієґо Сепеде (Чилі); "Сестри Хараріху", режисер Хорхе Кадена (Швейцарія); короткометражні фільми – "Люсія на роздоріжжі", режисер Валентіна Морель (Бельгія, Франція); "Холодна літня ніч", режисер Яш Савант (Індія);

– "Люсія на роздоріжжі", режисер Валентіна Морель (Бельгія, Франція); "Холодна літня ніч", режисер Яш Савант (Індія); повнометражні фільми – "Наступного дня, як мене не стане", режисер Німрод Ельдар (Ізраїль); "Сусіди", режисер Ґіґіша Абашидзе (Грузія).

У межах Національного конкурсу найкращим фільмом визнано стрічку "В радості, і тільки в радості" Марини Рощиної (Україна, 2018). Фільм отримав грошовий приз у розмірі 50 тисяч гривень.



Режисерка стрічки "В радості, і тільки в радості" Марина Рощина (ліворуч)

Спеціальні дипломи журі в межах конкурсу отримали такі роботи: "Кохання", режисер Микита Лиськов (Україна, 2019); "Колір фасаду – синій", режисер Олексій Радинський (Україна, 2019).

У конкурсній програмі ЛГБТК-фільмів "Сонячний зайчик"/SUNNY BUNNY найкращим визнано ЛГБТ-фільм "Блондин" режисера Марка Берґера (Аргентина, 2018). А спеціальну відзнаку журі отримав фільм "Дикий", режисер Камій Відаль-Наке (Франція, 2018).

У межах програми кіно для підлітків Molodist Teen Screen головну нагороду отримала стрічка "Занадто далеко" Сари Вінкенштетте (Німеччина, 2019).

Також спеціальні нагороди отримали кінострічки "Моє незвичайне літо з Тесс" режисера Стівена Вауторлоода (Німеччина, Нідерланди, 2019); "Бінті", режисер Фредеріке Міґома (Бельгія, Нідерланди, 2019).

Водночас екуменічне журі кінофестивалю "Молодість" нагородило призом за найкращий студентський фільм стрічку "Прованс", режисер Като де Бук (Бельгія, 2018). А нагородою за найкращий короткометражний фільм відзначена стрічка "Безумовна любов", режисер Рафаль Лисак (Польща, 2018). Нагороду за найкращий повнометражний фільм здобула робота "Руйнівниця системи", режисер Нора Фіншайт (Німеччина, 2019).

Журі Міжнародної федерації кінопреси FIPRESCI визнало найкращим фільмом 48-го КМКФ "Молодість" стрічку "Колібрі", режисер Бора Кім (Південна Корея, 2018).

Почесну нагороду "Молодості" – "Скіфський олень" – за внесок у світове кіномистецтво отримав Пітер Ґрінвей.



Пітер Ґрінвей