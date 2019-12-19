Олена Зеленська прикрасила новорічну ялинку: ефектне фото першої леді

Перша леді України Олена Зеленська підготувала для соціально незахищених дітей різдвяний сюрприз. Напередодні Дня святого Миколая вона прикрасила одну з кімнат Будинку з химерами новорічним декором.

Відповідні знімки з'явились на офіційному сайті Адміністрації Президента. На святковому фото видно, як Олена Зеленська завершує декорувати приміщення до приходу дітей. Перша леді зізналась, що хотіла створити відчуття казки для тих, хто давно міг його не мати.

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Діти, позбавлені батьківської опіки, вихованці дитячих будинків та інтернатів, діти загиблих військовослужбовців та діти з особливими потребами. Діти, дитинство яких, на жаль, не є безтурботним і безхмарним. Саме їм ми хотіли подарувати маленьке диво та створили для них цей благодійний проєкт,

– зазначила Олена Зеленська.



Олена Зеленська прикрасила новорічну ялинку / Пресслужба

Цікаво, що Дім з химерами на новорічні свята назвали "Дім таємничого М..." Очікується, що його відвідають понад тисяча дітей віком від 7 до 12 років. Учасникам свята запропонують не тільки оглянути новорічні кімнати, але й взяти участь в детективному дійстві. Діти будуть подорожувати кімнатами Дому з химерами, виконувати квест-завдання, розв'язувати головоломки та розкривати таємницю "М". Постановником виступила відома режисерка Олена Коляденко.

Це унікальний проєкт і унікальне місце. Адже Дім з химерами вже сам по собі – нереальний. Жанр детективу теж не випадковий. Насправді задум дуже світлий та яскравий, а з першою леді легко працювати, вона надихає та не обмежує творчі ідеї. Тож зібрати команду однодумців було легко,

– розповіла вона.

Перша леді України зазначила, що це лише дебютний проєкт, який буде згодом допрацьовуватись. Тому у 2019 році запросили тільки тисячу дітей, а вже у наступні роки, переконує Олена Зеленська, свято буде масштабнішим.

"Ми ще тестуємо такий формат. Якщо він сподобається дітям, я хотіла б зробити цю подію традиційною та доступною для більшої кількості дітей", – додала Олена Зеленська.



Олена Зеленська готує свято для дітей / Пресслужба