Розірваний пуховик та синці: Руслана Писанка розповіла про неприємний інцидент у Києві

Знаменита українська акторка Руслана Писанка поділилась із прихильниками неприємною історією, яка трапилась із нею на вокзалі в Києві. Зірку хотіли пограбувати роми.

Відповідну заяву Руслана Писанка розмістила на своїй фейсбук-сторінці. Акторка зізналась, що поверталась до Києва потягом. Однак не тільки прихильники впізнали зірку, але й грабіжники, які були схожі на ромів.

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Як стверджує акторка, п'ять людей оточила її та на ходу відкрили рюкзак. Руслана Писанка намагалась вирватись від грабіжників, різко розвернулась та впала на проїжджу частину, травмувавши руку.

Роми, не ганьбіть націю! Сьогодні о 6:45 на вокзалі в Києві мене намагалися пограбувати. Я ухилилася і впала просто на проїжджу частину. Розбитий лікоть, синці, розірваний пуховик. Вони йшли групою за мною, ніби приклеїлися, відкрили рюкзак на ходу. Останню фазу я випадково відчула, різко розвернулася, а за мною 5 осіб орудують,

– розповіла Руслана Писанка.

Окрім цього, акторка зазначила, що після падіння вміст її сумки опинився на землі. Однак підіймати речі Руслани Писанки грабіжники не взялись, оскільки вступили у суперечку з її чоловіком.

Такий неприємний інцидент викликав чималий резонанс у мережі. Прихильники Руслани Писанки поділились своїми історіями, а Ольга Сумська закликала правоохоронців, мера Києва та очільника столичного вокзалу відреагувати на подію, адже і з нею траплялись подібні ситуації.

Скільки це буде тривати? Вже декілька разів і ми потрапляли в таку ситуацію, як і Руслана Писанка! На вокзалі безлад! Люди не можуть спокійно дійти з потягу до таксі і метро, бо на них нападають сім’ї циган. Абсолютно відверто і нахабно! Раніше вони полювали по два-три, зараз вже виходять на діло родинами, оточують людину і роблять свою справу,

– заявила Ольга Сумська.

Акторки – не єдині, хто став жертвою пограбування. Співачка MARUV, яка продовжує гастролювати у Росії та претендує на премії від країни-агресора, двічі заявляла про інциденти в аеропортах. Сумку артистки нахабно розкривали, забираючи біжутерію та особисті речі.