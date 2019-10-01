Том Круз приехал в Киев и проехался в метро: фото, видео

61 Читати новину українською
Том Круз проехался в метро Киева
Том Круз проехался в метро Киева / CNN

Голливудский актер Том Круз посетил Украину. Вечером 30 сентября очевидцы заметили американца в киевском метро.

О том, что всемирно известный актер приехал в Киев, официально подтвердили и в столичном метро.

Вам будет интересно: Фильмы, за которые мы любим Тома Круза

Да, Том Круз в Киеве. Где? Конечно в метро! Это все, что вам нужно знать в этот вечер,
– отметили в Киевском метрополитене.

57-летнего актера заметили на станции "Золотые ворота" около 10 часов вечера. Он был с охраной и в сопровождении ближайшего советника Президента Украины Владимира Зеленского – Андрея Ермака.

По словам очевидцев, охранники запрещали снимать Круза и подходить к нему. Однако, пережожим все же удалось сделать несколько фотографий на фоне с актером.


Голливудский актер Том Круз в Киеве / фото из фейсбука

Официальная причина приезда Тома Круза в Украину неизвестна. Тем не менее, некоторые очевидцы рассказывают, что актер обсуждал с командой локации для съемок.

Том Круз в метро Киева: видео

 

blog_ava
Осенний призыв 2019: все подробности
сегодня
1357
Теги: Новости LifeStyle Офіс Президента Новости Украины Метро Новости Киева Голливуд Кино LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Самые красивые библиотеки Украины, которые стоит увидеть
30 сентября 17:30 Самые красивые библиотеки Украины, которые стоит увидеть
Юлія Гілей 151
Монике Белуччи – 54! Топ-4 мнения кинодивы
30 сентября 16:02 Монике Белуччи – 54! Топ-4 мнения кинодивы
Юлія Девда 728
Лунный календарь стрижек на октябрь 2019: интересные советы
30 сентября 12:00 Лунный календарь стрижек на октябрь 2019: интересные советы
1374
У TAYANNA – день рождения: 5 украинских песен от певицы
29 сентября 16:45 У TAYANNA – день рождения: 5 украинских песен от певицы
Юлія Девда 196
Королева эпатажа и бурлеска: как Дита фон Тиз покорила мир откровенными шоу – фото 18+
28 сентября 16:30 Королева эпатажа и бурлеска: как Дита фон Тиз покорила мир откровенными шоу – фото 18+
Юлія Михайлова 1248
Новости
Больше новостей
Залиште відгук