Том Круз приехал в Киев и проехался в метро: фото, видео
Голливудский актер Том Круз посетил Украину. Вечером 30 сентября очевидцы заметили американца в киевском метро.
О том, что всемирно известный актер приехал в Киев, официально подтвердили и в столичном метро.
Вам будет интересно: Фильмы, за которые мы любим Тома Круза
Да, Том Круз в Киеве. Где? Конечно в метро! Это все, что вам нужно знать в этот вечер,
– отметили в Киевском метрополитене.
57-летнего актера заметили на станции "Золотые ворота" около 10 часов вечера. Он был с охраной и в сопровождении ближайшего советника Президента Украины Владимира Зеленского – Андрея Ермака.
По словам очевидцев, охранники запрещали снимать Круза и подходить к нему. Однако, пережожим все же удалось сделать несколько фотографий на фоне с актером.
Голливудский актер Том Круз в Киеве / фото из фейсбука
Официальная причина приезда Тома Круза в Украину неизвестна. Тем не менее, некоторые очевидцы рассказывают, что актер обсуждал с командой локации для съемок.
Том Круз в метро Киева: видео