Том Круз приехал в Киев и проехался в метро: фото, видео

Голливудский актер Том Круз посетил Украину. Вечером 30 сентября очевидцы заметили американца в киевском метро.

О том, что всемирно известный актер приехал в Киев, официально подтвердили и в столичном метро.

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Да, Том Круз в Киеве. Где? Конечно в метро! Это все, что вам нужно знать в этот вечер,

– отметили в Киевском метрополитене.

57-летнего актера заметили на станции "Золотые ворота" около 10 часов вечера. Он был с охраной и в сопровождении ближайшего советника Президента Украины Владимира Зеленского – Андрея Ермака.

По словам очевидцев, охранники запрещали снимать Круза и подходить к нему. Однако, пережожим все же удалось сделать несколько фотографий на фоне с актером.



Голливудский актер Том Круз в Киеве / фото из фейсбука

Официальная причина приезда Тома Круза в Украину неизвестна. Тем не менее, некоторые очевидцы рассказывают, что актер обсуждал с командой локации для съемок.

Том Круз в метро Киева: видео