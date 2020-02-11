Підступні наміри злочинців не оминають навіть заможних та знаменитих. Черговою зірковою жертвою на теренах українського шоу-бізнесу стала співачка Камалія. Як зізналася виконавиця у соціальних мережах, у неї поцупили телефон в одному з торгівельних центрів столиці.

Дружина мільйонера пакистанського походження Мохаммада Захура вирішила заявити про прикрий інцидент не лише до правоохоронних органів, а й оприлюднити деталі публічно на сторінках свого інстаграму. Камалія зазначила, що чергове фото з поліцейськими з'явилося на просторах інтернету не під тиском трендів, а через крадіжку її особистих речей.

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Разом з доньками Арабеллою та Мірабеллою й мамою вчора, 10 лютого, зірка відвідала один з торгівельних центрів Києва. Як зазначила Камалія, крадіжка сталася в магазині дитячих іграшок. Як вдалося встановити з камер спостереження, жінка ромської національності витягла з кишені виконавиці телефон iPhone Pro Max, ціна якого стартує щонайменше від 35 тисяч гривень.

Я сумніваюся, що коли-небудь знову побачу свій телефон. IPhone заблокований і знаходиться у всесвітньому списку втрачених телефонів. Дуже сумно через фотографії та інформацію, яку я ще не встигла зберегти на хмарі,

– написала знаменитість.

Нагадаємо, що це не першиий випадок, коли родина Камалії потерпає від злодіїв. У травні минулого року під час поїздки круїзним лайнером знамените подружжя стало жертвами пограбування в Італії. Після прибуття до Риму в Камалії вкрали рюкзак, у якому були всі документи. Сталось це в аеропорту, відтак потрапити на лайнер співачці та її сім'ї не вдалось. Допомогли співачці отримати документи українські дипломати в Італії. У посольстві Камалії видали екстрений паспорт всього за 30 хвилин для того, щоб вона могла повернутись до Києва.