Центр Довженка у Києві закрили через неплатоспроможність

Представники Національного центру Олександра Довженка у столиці України заявили, що більше не спроможні утримувати структуру та її працівників. Від початку 2020 року у Центрі Довженка були значні фінансові труднощі, через які наприкінці травня було вирішено закрити приміщення.

Заяву про неплатоспроможність представники Довженку-Центру оприлюднили 28 травня на фейсбук-сторінці артпростору.

До слова У видавництві "Наш формат" звільнилось усе керівництво: скандальна причина

Причини закриття Центру Довженка

Причинами такої кризової ситуації у Центрі називають неотримання планового державного фінансування від початку 2020 року за бюджетною програмою 1806030 "Державна підтримка кінематографії". А також саботаж керівництвом Держкіно своїх обов'язків у питаннях організації бюджету та подання в Мінфін занижених показників фінансування Центру.

Оскільки заробітній фонд Центру покривається 70% бюджетних коштів, станом на травень була невиплаченою заробітна плата працівників за січень та лютий 2020. Тому керівництво Центру змушене було перевести весь особовий склад на 2/3 окладу у березні-травні. Окрім цього весь дохід від господарської діяльності Центру також було спрямовано на виплати зарплат працівникам, а сплату за податки та збори, комунальні послуги та охорону закладу Центр здійснював власним коштом.

На неплатоспроможність також повпливав карантин, запроваджений в Україні з середини березня по сьогодні, а це зазвичай – основий дохід для Центру Довженка. Через це всі обігові кошти підприємства вичерпано, а "поновлення бюджетного фінансування в зв'язку з незатвердженням паспорту бюджетної програми найближчим часом не прогнозується".

Адміністрація Центру зробила все, що в її силах, щоб стримати катастрофічну ситуацію, що склалася через відсутність бюджетного фінансування та тотальну втрату доходів через дію карантинних обмежень, впродовж 5 місяців забезпечуючи функціонування інституції. На жаль, ресурси Центру повністю вичерпано,

– пояснили в адміністрації Центру.

За словами представників музею, звернення до Міністерства культури та інформаційної політики та Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики з проханням поновити бюджетне фінансування підприємства результатів не дали, а весь фільмофонд, який зберігається у Центрі Довженко перебуває під загрозою цілісності через кліматичні умови та охорону, які музей більше немає змоги забезпечувати.

Що відомо про Центр Довженка?Національний центр Олександра Довженка – це державний фільмофонд України та аудіовізуальний архів, який працює як музей, а також великий мистецький центр для проведення різних культурний подій. На території Центру було засновано арткластер, який об’єднує низку громадських ініціатив в сфері сучасного мистецтва – театру, музики, книговидання тощо. Тому Довженко-Центр окрім кіноархіву та кінолабораторії також працює як популярний майданчик для проведення концертів та перформансів.