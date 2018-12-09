У Києві на Софійській площі встановили головну ялинку: фото

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Головна ялинка України
Головна ялинка України / www.facebook.com/FolkUkraine

Головну новорічну красуню Києва встановили на Софійській площі в неділю, 9 грудня. Дерево, висотою 27 метрів, що буде прикрашати головну площу Києва, штучне, однак на ньому буде багато живих гілок.

Головна ялинка України вже стоїть на Софійській площі в очікуванні новорічних свят. Знімки з встановлення ялинки з’явились на офіційній сторінці різдвяних зустрічей і святкувань в Facebook Folk Ukraine.

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Як повідомляють організатори, монтажні роботи вже підійшли до кінця і скоро ми побачимо кінцевий результат їхніх старань. Цьогоріч висота ялинки сягає 25 метрів без верхівки та 27 метрів разом з нею. Новорічна красуня буде прикрашена в стилі "Полярного сяйва", на ній буде 3,5 тисячі іграшок та 50 кілометрів гірлянд.

Основними кольорами, якими вона буде декорована, стали червоний, зелений, бірюзовий та рожевий. Все, як у полярному сяйві. Однак це ще не всі сюрпризи. Після Нового року головну ялинку "перевдягнуть" в інші прикраси, про які поки що не розповідають.

Ялинка в Києві
Головну красуню Києва встановили на Софійській площі / Folk Ukraine

Ялинка в Києві
Якою буде головна ялинка України / Folk Ukraine
 

Теги: LifeStyle Новини культури Новини Києва Новорічні свята Подорожі
Джерело: Lifestyle
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