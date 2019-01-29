У Києві відбулася прем'єра історичного фільму "Крути 1918": цікаві факти про стрічку

В Україні відзначають День пам'ять героїв-студентів, які загинули у бою під Крутами в 1918 році. У цей ж день, 29 січня, рівно через 101 рік в Києві відбувся допрем'єрний показ історичного фільму, який присвячений трагічній події.

Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

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Прем'єру фільму багато разів переносили й врешті вирішили, що вона відбудеться саме сьогодні, 29 січня, у день 101 річниці бою під Крутами.

Що відомо про бій під Крутами?Сумнозвісний бій біля села Крути в Ніжинському районі Чернігівської області відбувся наприкінці січня 1918 року. Бій відбувався близько 5 годин між 4-тисячним підрозділом російської Червоної гвардії під проводом есера Михайла Муравйова та декількома сотнями київських курсантів і козаків "Вільного козацтва". Бій під Крутами став важливою ланкою перебігу подій Української революції, адже здебільшого українське студентство змогло затримати ворога за 130 кілометрів від Києва. Саме в цей час українська делегація укладала Берестейський мирний договір, що врятував українську державність.

Цікаво, що головний бій, який відбувався поблизу села Крути у Чернігівській області, знімали на Черкащині.

За словами сценариста Костянтина Коновалова, задум про фільм виник у нього ще 10 років тому. Під час написання сценарію Коновалов детально вивчав мемуари Оверка Гончаренка – командира, який на власні очі бачив бій під Крутами й описав його.

Головний герой стрічки Євген Ламах розповів, які зі сцен давалися йому найважче.

Коли зйомки відбувалися на вулиці й був мороз – це було дуже важко. Я не відчував свого тіла,

– розповів актор.

У широкий прокат фільм "Крути 1918" вийде 7 лютого 2019 року.

Дивіться відео: трейлел історичного фільму "Крути 1918"