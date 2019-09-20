У Львові на книжковому форумі обрали найкращу книгу

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BookForum 2019
BookForum 2019 / Фото з відкритих джерел

У рамках 26 BookForum пройшла офіційна церемонія нагородження найкращих книжок BookForum Best Book Award 2019.

Цьогоріч участь у конкурсі взяли 104 видавців. Книжок для розгляду було надіслано 465.

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Найбільш конкурентними стали такі номінації: non-fiction, cучасна українська проза та література для дітей від 6-12 років.

Конкурсні видання одночасно розглядалися на засіданнях малих журі у трьох містах: Львові, Києві та Харкові. Після чого велике журі у Львові обрало найкращі книжки BookForum з-поміж відібраних.

Гран-прі отримав Василь Косів "Українська ідентичність у графічному дизайні 1945-1989 років", видавництво "Родовід".

унижковий форум василь косів
Василь Косів отримав нагороду

Гран-прі отримало просто чудове видання Василя Косіва, українська ідентичність у графічному виданні. Книга, яка поєднує в собі наукову обґрунтованість, це дуже потужна монографія, візуальну культуру і водночас насправді книга, яка є певною моделлю цієї ідентичності мовою графічного дизайну,
– зазначив представник журі Богдан Тихолоз.

книжковий форум
Книга, яка отримала гран-прі

Окрім гран-прі та 17 переможців, достойні книжки були відзначені спеціальними та персональними відзнаками.

  1. Спецвідзнака Малого журі (Львів) – О. Мельник, В. Величко, І. Оксаметний "Бойчукізм. Проект "великого стилю", ДП "НКММК "Мистецький арсенал".
  2. Спецвідзнака Малого журі (Київ) – Лу Юй "Чайний канон", видавництво "Сафран".
  3. Спецвідзнака Малого журі (Харків) – Леонід Ушкалов "Сковорода від А до Я", "Видавництво Старого Лева".
  4. Спецвідзнака Місто (Львів) – Оксана Пасіцька "Львівський Манчестер і Галицька Каліфорнія: соціально-економічна діяльність українців Галичини (20-30-ті роки ХХ ст)", Інститут українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України.
  5. Спецвідзнака Місто (Київ) – Сергій Єкельчик "Повсякденний сталінізм: Київ і кияни після Великої війни", видавництво "Laurus".
  6. Спецвідзнака Місто (Харків) – Артур Рудзицький "Ілюстратор "Кобзаря" Василь Седляр та його доба", Державне спеціалізоване видавництво "Мистецтво".
  7. Спецвідзнака за найкрасивіше видання (Львів) – Гео Лерос "KYIV STREET ART", видавництво "Саміт-книга".
  8. Спецвідзнака за найкрасивіше видання (Київ) – О. Мельник, В. Величко, І. Оксаметний "Бойчукізм. Проект "великого стилю", "НКММК "Мистецький арсенал".
  9. Спецвідзнака за найкрасивіше видання (Харків) – Джон Мілтон "Утрачений рай", "Видавництво Жупанського".
  10. Спецвідзнака Читацьких симпатій – Юлія Сливка "Чуєш, коли приїдеш додому?", видавництво "ASTRUM".
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Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Новини Львова Книги Новини культури Література
Джерело: 24 канал
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