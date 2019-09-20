У Львові на книжковому форумі обрали найкращу книгу

У рамках 26 BookForum пройшла офіційна церемонія нагородження найкращих книжок BookForum Best Book Award 2019.

Цьогоріч участь у конкурсі взяли 104 видавців. Книжок для розгляду було надіслано 465.

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Найбільш конкурентними стали такі номінації: non-fiction, cучасна українська проза та література для дітей від 6-12 років.

Конкурсні видання одночасно розглядалися на засіданнях малих журі у трьох містах: Львові, Києві та Харкові. Після чого велике журі у Львові обрало найкращі книжки BookForum з-поміж відібраних.

Гран-прі отримав Василь Косів "Українська ідентичність у графічному дизайні 1945-1989 років", видавництво "Родовід".



Василь Косів отримав нагороду

Гран-прі отримало просто чудове видання Василя Косіва, українська ідентичність у графічному виданні. Книга, яка поєднує в собі наукову обґрунтованість, це дуже потужна монографія, візуальну культуру і водночас насправді книга, яка є певною моделлю цієї ідентичності мовою графічного дизайну,

– зазначив представник журі Богдан Тихолоз.



Книга, яка отримала гран-прі

Окрім гран-прі та 17 переможців, достойні книжки були відзначені спеціальними та персональними відзнаками.