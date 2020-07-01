Успішна учасниця проєкту "Cупермодель по-yкраїнськи" Арина Любітєлєва зізналася, що стала жертвою у грабіжників. Злодії розбили скло й обікрали салон її автомобіля, який вона припаркувала під будинком. Дівчина переконана, що поліція безсила.

Модель, яка підкорила світові подіуми й досягла приголомшливого успіху у фешн-індустрії, поділилася прикрими новинами. Автомобіль Арини Любітєлєвої пограбували просто під вікнами її будинку. В інстаграмі вона опублікувала фото з місця злочину й зізналася, що ситуацію з поліцією з'ясовували всю ніч.

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Інцидент стався у Києві в ніч на 1 липня. Учасниця "Супермоделі по-українськи" запевняє, що вона не вперше залишає авто з сигналізацією поблизу будинку, який обладнаний камерами відеоспостереження та перебуває під охороною, а за порядком слідкує консьєрж. Проте все це не завадило грабіжникам розбити водійське скло й понишпорити в авто.

Арина Любітєлєва викликала поліцію, проте, схоже, не надто вірить у те, що правоохоронці знайдуть злочинця. Як повідомили моделі, подібні крадіжки стаються кожної ночі. Сама ж дівчина припустила, що грабіжником була людина, залежна від наркотиків.



Учасницю "Супермоделі по-українськи" пограбували / Фото Instagram Stories / @im.arinari

Згодом Арина опублікувала допис, який присвятила нічному пограбуванню. Проте вона не стала деталізувати, що саме зникло з салону автомобіля BMW. Проте модель порадила прихильникам в інстаграмі, аудиторія яких становить понад 70 тисяч, ретельно обмірковувати свої вчинки, адже існує карма, в силу якої вірить жертва зловмисників.

"Як ви вже знаєте, вночі розбили скло і обікрали машину. Я ніколи не розуміла, чим керуються ці люди… Хоча я, напевно, просто не наркоман і мені не потрібна доза", – написала Арина Любітєлєва.