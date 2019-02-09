Український танцівник виконає в Києві сольну партію із всесвітньо відомого балету

Артист балету Денис Матвієнко представить в Україні сольну партію з всесвітньо відомої постановки словенського хореографа Едварда Клюга "Шепіт".

Побачити сольну партію із постановки "Шепіт" українські глядачі зможуть лише один раз – 11 лютого у Жовтневому палаці в Києві в рамках балету Radio&Juliet and Quatro.

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Денис Матвієнко виконає її під акомпанемент фортепіано.

Хто такий Матвієнко? Денис – представник третього покоління танцівників і хореографів. Заслужений артист України, єдиний у світі володар чотирьох Ґран-прі міжнародних конкурсів артистів балету.

Постановка Клюга "Шепіт" (назва англійською – Ssss), народжується у симбіозі музики Шопена й сучасної хореографії. У цій роботі словенського хореографа немає чіткої сюжетної лінії, а її головні герої – емоції.

Вперше "Шепіт" був представлений у німецькому Штутгарті у 2012 році. З тих пір постановку вже встигли побачити глядачі по обидва боки Атлантичного океану.

Дивіться відео: уривок із постановки "Шепіт"