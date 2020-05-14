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Коли в Україні запрацюють кінотеатри та театри

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Відомо, коли в Україні запрацюють кінотеатри та театри
Відомо, коли в Україні запрацюють кінотеатри та театри / Фото з відкритих джерел

Зазначають, що відкриття концертних майданчиків, кінотеатрів та театрів відбудеться лише на 4-5 етапах виходу з карантину. Прогнозують, що це станеться не раніше, ніж у липні, коли знімуть майже всі введені обмеження.

Про відновлення роботи кінотеатрів, театрів та концертних залів розповіла в.о. міністра культури та інформаційної політики Світлана Фоменко. Вона зазначила, що за сучасних умов та епідеміологічної ситуації говорити про швидке відкриття цих установ – неможливо. Про це інформує "УНІАН"

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Наразі ані Міністерство культури та інформаційної політики України, ані головний санітарний лікар Віктор Ляшко не вбачають за можливе відкрити для відвідування кінотеатри, концертні організації та театри. Прогнозують, що це можливо лише на четвертому-п'ятому етапі виходу з карантину. 

Ми плануємо, що це – липень, 
– зауважила Світлана Фоменко. 

Слід зауважити, що зараз це рішення не є остаточним, адже скасування обмежень зорієнтоване на перебіг пандемії COVID-19 в Україні та зменшення динаміки поширення коронавірусу. 

Коли відкриються кінотеатри та театри у Львові? 

Місцева влада припускає, що пілотне проведення подій у закритих приміщеннях з обмеженою кількістю людей запровадять не раніше серпня. Повноцінну роботу театри та кінотеатри зможуть відновити лише у вересні. Попередньо у травні дозволять репетиції для акторів, а з червня – події на відкритому просторі. 

 

Автор: Марина Джура
Теги: Новини України LifeStyle Новини культури Новини Львова Новини LifeStyle
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