Водохреща 2019: де купатися у Києві в ополонці

Згідно з усіма християнським віруваннями, вода 19 січня стає лікувальною. Саме тому багато українців занурюються в ополонки, змиваючи з себе усі гріхи, так само, як колись це робив Ісус.

19 січня греко-католики та православні християни відзначають Йорданів день або ж Водохреща, третє завершальне свято різдвяного циклу. Цього дня за Євангелієм відбулося хрещення Ісуса Христа у водах Йордану, де на нього зійшов у тілі голуба Святий Дух, а голос з небес промовив: "Ти Син Мій Улюблений, в Тобі Моє благовоління!".

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Традиція купання не втратила своєї актуальності. Свято в народі називають також Водохреща. У місцях купання облаштовують умови для зручності проведення обряду, на місці повинні чергувати медики і рятувальники, щоб уникнути нещасних випадків.

Спершу священик читає молитву і освячує місце, де люди будуть купатися. Потім віряни заходять у воду і три рази повністю занурюються у воду, читають молитву і виходять з води.

Якщо ви цього року вирішили виконати цю традицію, спершу почитайте правила, як підготувати організм і як правильно купатися в ополонці на Хрещення. Прихопіть із собою махровий халат, рушник, комплект змінного одягу, теплий одяг; купальник або плавки; не ковзаючі тапочки або ж теплі вовняні шкарпетки.

Де купатися на Водохреща 2019 у Києві

Гідропарк

Одне з найпопулярніших місць на Водохреща в Києві. Сюди зазвичай приходять відомі політики і чиновники. Традиційно вода освячується вищими церковними чинами. Є підготовлена ополонка, рятувальники, передбачені народні гуляння.

Основні дійства проходять біля каплиці Хрещення Господнього. Учасники хрещенського занурення можуть скористатися кабінками для переодягання, які розташовані на Венеціанському пляжі.

Місце проведення: станція метро Гідропарк.

Ціна: безкоштовно

Екстрим-парк "Х-парк"

На честь Водохреща тут пройде справжній фестиваль із купою розваг для моржів. Окрім традиційних занурень та народних гулянь, на киян чекатимуть змагання на крижаних серфах, пузокерлінг, сноукейбл, тюбінг, змагання з бігових лиж, дрифт по кризі на квадроциклах.

Спеціально для водохресних "моржів" тут облаштували три звичних ополонки і одну для нудистів, зручну та простору зону для переодягання, затишну кав'ярню, де можна зігрітися чаєм та глінтвейном.

Місце проведення: парк "Муромець" (колишній парк Дружби народів).

Ціна: безкоштовно

Оболонська набережна

Головна особливість цієї місцини для пірнань – тут вода освячується самим митрополитом Київським.

Місце проведення: Оболонська набережна (біля Свято-Покровського собору).

Ціна: безкоштовно

Дніпровська набережна

Водохресні пірнання на Дніпровській набережній відбудуться біля Храму Святого Благовірного князя Ярослава Мудрого перед Йорданським хрестом.

Місце проведення: Дніпровська набережна, 2А.

Ціна: безкоштовно

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Парк "Феофанія"

19 січня відзначатимуть свято Водохреща й у парку "Феофанія". Обіцяють комфортні для занурення ополонки, місця для обігріву та гарячі частування.

Місце проведення: вулиця Академіка Лєбєдєва, 37.

Ціна: 30 гривень (дорослі) та 10 гривень (діти та студенти)

Пляж "Пуща-Водиця"

Виконати обряд очищення можна буде й у ставку Горащиха на пляжі "Пуща-Водиця". У безпечності цієї місцини можна не сумніватися. Тут чергуватимуть рятівники та медики.

Місце проведення: ставок Горащиха, 7 лінія

Ціна: безкоштовно

Парк "Райдуга"

Ще одне перевірене місце, де купання пройде під наглядом МНС та швидкої – пляж на озері Радужне на вулиці Марка Черемшини.

Місце проведення: вулиця Марка Черемшини

Ціна: безкоштовно

Набережна Дніпра біля Патріаршого Собору

Недалеко від станції метро Лівобережна теж відзначатимуть Хрещення Господнє. Зранку тут відбудеться літургія у Патріаршому соборі, а потім освятять воду в Дніпрі і почнуться народні гуляння.

Місце проведення: вулиця Микильсько-Слобідська

Ціна: безкоштовно

Труханів острів

Пірнання у цю ополонку буде максимально безпечним – тут чергуватимуть рятувальники та служба МНС.

Місце проведення: Труханів острів

Ціна: безкоштовно

Якщо ви плануєте занурюватись в ополонку 19 січня, вам знадобиться карта, зі схематичним зображенням місць, де це можна зробити:

Та не варто забувати про безпеку. Саме тому варто потурбуватись про власну безпеку, адже різкий перепад температури може принести шкоду організму.

Як правильно купатися на Водохреща, щоб не захворіти: відеоінструкція