Популярний український телеведучий та шоумен Володимир Остапчук із новою обраницею Христиною Горняк вирішив влаштувати вуличну фотосесію під час прогулянки Києвом. Чоловік зізнався, що на карантині вони відвідали багато історичних місць столиці і тепер обожнюють гуляти містом.

Оскільки подорожувати наразі небезпечно, то Володимир і Христина намагаються знайти цікаві варіанти відпочинку у рідному місті. В ексклюзивному інтерв'ю виданню Viva зіркова пара поділилася цікавими варіантами безпечних розваг.

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Безпечний відпочинок Володимира та Христини

Телеведучий розповів, що він та кохана люблять активний відпочинок на природі та воді. Також їм подобається вийти з дому, купити морозиво і піти кудись гуляти. Зовсім нещодавно вони обійшли увесь Печерськ, від вулиці Городецького до Будинку з химерами. Закоханим до душі Воздвиженка. Там є багато кав'ярень. Володимир та Христина полюбляють взяти каву чи лимонад.

Нам взагалі подобається формат вуличної їжі, але в цьому сезоні через зрозумілі причини поки що її дуже-дуже мало,

– розповів Остапчук.

Обраниця шоумена Христина розповіла, що їм дуже подобається активний відпочинок на свіжому повітрі, за містом.

"Ми обираємо такий час або день тижня, щоб там було не дуже багато людей. Ще їздили в Межигір'я кататися на електробайках. Нещодавно відкрили для себе вейксерф. Вова вже встав на дошку, а я на цих вихідних вперше спробувала – кайф нереальний! Мені було дуже складно, оскільки ніколи не пробувала себе у таких видах спорту, але я однозначно повернуся! І встану на цей серф, я ж з тих, хто не здається", – заявила Горняк.

Фотосесія Остапчука та Горняк



Володимир Остапчук та Христина Горняк / Фото: Viva.ua



Телеведучий Володимир Остапчук / Фото: Viva.ua



Володимир та Христина на прогулянці Києвом / Фото: Viva.ua



Нова кохана Остапчука Христина Горняк / Фото: Viva.ua