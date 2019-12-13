Як у Києві готуються до новорічних свят: з'явилось атмосферне відео

Все менше часу залишається до Нового року та католицького Різдва, тому у столиці посилено готуються до свят. Наразі в Києві вже встановили головну ялинку та завершують декорувати її.

Про це розповів мер столиці Віталій Кличко. За його словами, організатори вже створили святкову атмосферу та завершують останні підготування до відкриття святкового містечка на Контрактовій і Софійській площах. Водночас на головній ялинці України вже можна побачити гірлянди та перші іграшки, про що залюбки повідомив очільник міста.

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"Київ готується до зустрічі Нового року та створює святкову атмосферу в місті! Головну ялинку країни традиційно встановили на Софійській площі. На неї вже повісили гірлянди і закінчують прикрашати. Також на площі скоро з’являться "Чотири королівства" з казки про Лускунчика. Святкове українське містечко активно зводять на Контрактовій площі", – поділився Віталій Кличко.

Окрім цього, за традицією, автор композиції на Поштовій площі Володимир Журавель одягнув у святковий одяг скульптури малюків-засновників міста – Кия, Щека, Хорива і Либідь. Також на Софійській площі вже можна побачити Лускунчика, який "охоронятиме" ялинку упродовж всіх свят.



Різдвяна атмосфера в Києві / Facebook / @FolkUkraine

Як Київ готується до новорічних свят: дивіться відео

Що відомо про святковий декор столиці

Як відомо, у 2020 році висота головної новорічної ялинки України становитиме 30 метрів. Для встановлення дерева залучили кілька бригад, які упродовж тижня монтували та прикрашали символ Нового року. За традицією, ялинку збирали із гілок сосни та ялиці, які привезли з Вінницької та Житомирської областей.

За словами авторів декору, новорічне дерево може стати одним з найкрасивіших за всю історію Незалежності України. Все тому, що ялинку прикрасять у стилі гончарного містечка Опішне, що на Полтавщині. Відтак святкові прикраси поєднають національні мотиви з різдвяними.

Цьогоріч арт-об'єкти на Контрактовій площі та ялинкові прикраси будуть виконані у традиційних формах опішнянської кераміки: жбани, кашники, макітри, глечики, "гарбузи" для води, барильця та зозулиці, іграшки-свистульки у формі коня, вершника, півня, баранчика, козла, оленя,

– розповіли організатори свята.

На кадрах, які оприлюднив мер Києва, частково видно, як виглядатиме головна ялинка. А от більш детально розглянути декор українці зможуть під час відкриття новорічного дерева, яке пройде 19 грудня. На захід запросили популярний гурт "Друга ріка", який виконає свої знані хіти. Новорічні ярмарки розпочнуть роботу вже 14 грудня.



Новорічний ярмарок у Києві / Facebook / @FolkUkraine