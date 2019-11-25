Зимова країна на ВДНГ: куди піти у Києві на зимові свята

7 грудня у Києві відкривається гігантський майданчик зимового відпочинку – "Зимова країна на ВДНГ". За чотири сезони свого існування "Зимова країна на ВДНГ" встигла перетворитися на головну різдвяну традицію всіх киян і гостей міста. На відвідувачів парку розваг чекає ковзанка, святковий ярмарок, тюбінгові гірки, крижані скульптури та багато іншого.

Цього року територія розваг буде значно розширена. На мапі ВДНГ з'являться унікальні локації для дорослих та дітей. А фундаментальною концепцією сезону стане тема мрії.

Коли:7 грудня – 1 березня

Локація: ВДНГ, вулиця Академіка Глушкова, 1

Вхід на територію парку – вільний

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У новому сезоні організатори "Зимової країни на ВДНГ" запланували широкий спектр тематичних заходів і святкувань, тож розважити себе буде чим.

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Серед добре знайомих та улюблених відвідувачами локацій на ВДНГ знову повернуться:

– святковий ярмарок "Корпорація подарунків", де ви зможете придбати подарунки для найближчих вам людей;

– місце, де можна бути трішки ближчим до природи, – тропічна ферма "Планета Метеликів" та контактний зоопарк Animal Park;

– спеціальна серія кінопоказів і квестів від "Центру сімейного дозвілля Teleport 360";

– дитячі дні народження від "Квестманії".



Тут вашим малюкам точно сподобається

Арка центрального входу, що веде до парку розваг, буде прикрашена яскравими світловими інсталяціями. Святковою ілюмінацією будуть сяяти колони павільйонів та центральні алеї. Чарівну атмосферу свята також будуть створювати аніматори, флешмоб, а безліч розіграшів і подарунків занурять гостей у різдвяну казку.

Календар подій на ВДНГ

7 грудня: Святкове відкриття;

31 грудня – 1 січня: Новий рік на ВДНГ;

1 – 2 лютого: Вікенд наливок;

8 – 9 лютого: Вікенд вареників;

15 – 16 лютого: Вікенд закоханих;

22 – 23 лютого: Вікенд сала;

29 лютого – 1 березня: Запальна Масляна на ВДНГ.



У зимовій країні на свята мрії здійснюються

Що чекає на відвідувачів у "Зимовій країні"

Організатори парку розваг будуть тішити відвідувачів низкою цікавих розваг, які неодмінно сподобаються кожному:

ковзанка;

святковий ярмарок;

тюбінгові гірки;

крижані скульптури;

справжня фабрика ялинкових прикрас;

резиденція Діда Мороза;

контактний зоопарк;

ферма тропічних метеликів;

сферичний кінотеатр;

мотузковий парк просто неба.



Вирушайте за пригодами на ВДНГ

Найважливіші локації "Зимової країни на ВДНГ"

Одна з найважливіших локацій — романтична ковзанка просто неба. На вас чекає понад півтори тисячі квадратних метрів льоду та європейський ярмарок з широким вибором вуличної їжі та гарячих напоїв. Окрім ковзанки ви можете спробувати тюбінгові гірки, екстремальні атракціони та мотузковий парк на деревах.

Серед нових локацій, що з'являться цього сезону на ВДНГ, особливе місце посідає "Різдвяна Фабрика Мрій". Це казкове місто з реалістичними декораціями, де гості познайомляться з процесом виготовлення скляних ялинкових прикрас, а також дізнаються таємницю здійснення мрій. Кожна майстерня казкової фабрики має унікальний дизайн. У "Різдвяній Фабриці Мрій" є кабінет ельфа-чарівника і величезні кімнати з неймовірними машинами: роздувач вогню, за допомогою якого виготовлятимуть майбутні ялинкові прикраси, спеціальні ванни для їх сріблення та майстерня з розпису й фарбування готових іграшок. У казковому місті працюватиме справжня Різдвяна Пошта, де кожен зможе відправити свої подарунки близьким.

Святкова Резиденція Діда Мороза знову відчиняє двері в "Зимовій Країні на ВДНГ". Традиційно до новорічних свят відкривається новорічне інтерактивне шоу – казка з чарівними героями, яскравими декораціями та цікавою програмою. Тут кожна дитина зможе потрапити до домівки Діда Мороза й познайомитися з ним і його казковим оточенням. Ельфи організують розважальну програму, що складатиметься з мініквестів та цікавих завдань, а також допоможуть написати листа з побажаннями.



Поспішайте за враженнями у "Зимову країну"

Грандіозне зимове шоу "Winterra. Легенда казкового краю" – це видовищні візуальні спецефекти у 5D-форматі, які створюють враження занурення в дійство, хореографічні й акробатичні номери у виконанні найкращих артистів України. Захоплива новорічна казка від режисерів-постановників Костянтина Томільченка та Олександра Братковського – довгоочікувана зимова прем’єра на ВДНГ.

"Замок крижаних скульптур" цього сезону перетвориться на всесвіт мультфільму "Мавка. Лісова пісня", де оселяться льодові образи його головних героїв. У скульптурі живуть берегиня Мавка, її коханий Лукаш, мудрі Водяник із Лісовиком, кумедний котожабик Квусь, підступна Килина та безліч інших міфічних істот.

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Підготував до свят нову виставу і Київський театр маріонеток, відомий своїми дійствами не лише в Києві, а й за межами України. Спектакль "Обережно, миша!" буде цікавий як дітям, так і батькам.

Цього сезону "Зимова країна на ВДНГ" вперше поповниться науково-пізнавальною локацією: у четвертому павільйоні розташувалася всесвітньо відома виставка BODY WORLDS – "Всесвіт тіла". Організатори експозиції також готуються до свят, тому на виставку чекають тематичні оновлення в контексті декору й атмосфери.