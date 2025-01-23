Дата Китайского Нового года не является постоянной, поэтому ежегодно меняется. Когда начнется 2025 год по китайскому календарю – рассказывает 24 Канал.

Интересно Новый 2025 год: какое животное станет его символом и что оно означает

Когда начнется 2025 год по китайскому календарю

По восточному календарю, 2025-й наступит 29 января. Что интересно, в Китае тогда будут встречать 4722 год, который завершится 16 февраля 2026-го. Он символизирует приход весны, поэтому его также называют "праздником весны".

Традиционно китайцы украшают свои дома красными иллюминациями и весело встречают Новый год, оберегая собственные семьи от беды и злых духов. Кроме этого, граждане обязательно запускают фейерверки и отмечают праздник в компании близких.

Китайский Новый год 2025 / Фото Unsplash

Какое животное будет символом 2025 года

Согласно китайскому календарю, именно Зеленая Деревянная Змея будет господствовать в 2025 году. Это животное принадлежит к стихии Земли, поэтому символизирует дерево. Змея – шестой знак зодиака, который приносит трансформации, изменения и развитие. Для животного-покровительницы характерны мудрость, проницательность и спокойствие. Змея будет способствовать духовному росту и появлению новых возможностей, в которых надо проявить себя.

По китайской астрологии, это животное-символ также принесет много испытаний и вызовов, которые закалят характер и силу воли. В то же время 2025-й будет способствовать постоянной работе над собой и воплощению запланированных проектов и идей в жизнь.

Люди, которые родились в год этого животного отмечаются умением удачно реализовывать свои амбиции, глубоким внутренним миром и аналитическим мышлением. Кроме этого, представители такого знака зодиака имеют хорошо развитую интуицию и легко приспосабливаются к любым изменениям.