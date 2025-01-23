Дата Китайського Нового року не є постійною, тому щорічно змінюється. Коли почнеться 2025 рік за китайським календарем – розповідає 24 Канал.

Цікаво Новий 2025 рік: яка тварина стане його символом та що вона означає

Коли почнеться 2025 рік за китайським календарем

За східним календарем, 2025-й настане 29 січня. Що цікаво, у Китаї тоді зустрічатимуть 4722 рік, який завершиться 16 лютого 2026-го. Він символізує прихід весни, тому його також називають "святом весни".

Традиційно китайці прикрашають свої оселі червоними ілюмінаціями та весело зустрічають Новий рік, оберігаючи власні родини від лиха та злих духів. Крім цього, громадяни обов'язково запускають феєрверки та відзначають свято у компанії найближчих.

Китайський Новий рік 2025 / Фото Unsplash

Яка тварина буде символом 2025 року

Згідно з китайським календарем, саме Зелена Дерев'яна Змія пануватиме у 2025 році. Ця тварина належить до стихії Землі, тому символізує дерево. Змія – шостий знак зодіаку, який приносить трансформації, зміни та розвиток. Для тварини-покровительки характерні мудрість, проникливість і спокій. Змія сприятиме духовному зростанню та появі нових можливостей, в яких треба проявити себе.

За китайською астрологією, ця тварина-символ також принесе багато випробувань і викликів, які загартують характер та силу волі. Водночас 2025-й сприятиме постійній роботі над собою та втіленню запланованих проєктів і ідей у життя.

Люди, які народилися в рік цієї тварини відзначаються вмінням вдало реалізовувати свої амбіції, глибоким внутрішнім світом та аналітичним мисленням. Крім цього, представники такого знаку зодіаку мають добре розвинену інтуїцію та легко пристосовуються до будь-яких змін.