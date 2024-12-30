Ця тварина приносить добробут і удачу. Хто стане символом 2025 року – розповідає 24 Канал.

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Яка тварина стане символом 2025 року

2025 рік пройде під егідою Зеленої Дерев'яної Змії. За китайським гороскопом ця тварина – шостий знак зодіаку, який символізує інтуїцію, спокій та гнучкість. Змія пануватиме з 29 січня 2025 року по 16 лютого 2026 року. Ця тварина несе у собі постійні зміни, тому спонукатиме людей переглянути свої переконання та зрозуміти, що варто почати дивитися на світ по-новому. Зелена Змія приготує багато випробувань і викликів, які загартують характер та силу волі. Тому не варто боятися брати на себе відповідальність, натомість треба йти до здійснення найпотаємніших бажань.

Що цікаво, тварина-символ не тільки дасть можливість не лише переоцінити власні ідеали, але й поштовх до особистісного розвитку, чим варто скористатися.

Люди, які народилися в рік Змії відзначаються вмінням вдало реалізовувати свої амбіції, глибоким внутрішнім світом та аналітичним мисленням. Крім цього, представники цього знаку зодіаку мають добре розвинену інтуїцію та легко пристосовуються до будь-яких змін.

Тварина-символ 2025 року / Фото Freepik

Який головний колір року Зеленої Дерев'яної Змії

За східним календарем, у 2025 році щасливими стануть похідні кольори дерева – зелений, жовтий і золотий. Вони символізують зв'язок з природою, тепло, родючість і початок нового життя. До того ж ці кольори асоціюються з багатством і заможністю.

Втім, головним у 2025 році буде смарагдовий зелений, який означає гармонію, процвітання, стабільність і добробут.