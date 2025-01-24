Тогда пятый Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ об учреждении этого праздника, учитывая значительный вклад сотрудников разведывательных органов страны в дело обеспечения защиты ее национальных интересов от внешних угроз, а также жизни граждан и объектов государственной собственности за ее пределами, укрепление обороноспособности государства, с целью возрождения национальной разведывательной идентичности и начала современных традиций чествования подвигов внешней разведки Украины.

Что интересно, дату 24 января выбрали неслучайно, ведь именно в этот день в 1919 году было создано первое подразделение разведки в Украинской Народной Республике, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Официальный портал Верховной Рады Украины.

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По случаю праздника наша редакция подготовила поздравления с Днем внешней разведки Украины в картинках, прозе и стихах. Отправьте их всем своим друзьям и знакомым, которые работают в разведывательных органах.

Поздравления с Днем внешней разведки Украины: картинки, проза и стихи

Сьогодні свято твоє, розвіднику,

Ми вітаємо від душі,

Ти залишайся непомічений,

Справи з успіхом заверши!

Не обділить хай життя здоров'ям,

І не буде негод на шляху,

Бажаємо дружно ми, з любов'ю,

До своєї мрії бадьоріше лети!

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Поздравляю с Днем внешней разведки Украины! Пусть ваша работа будет безопасной, а жизнь – счастливой. Спасибо вам за службу своей Родине. Верю, что Украина обязательно победит!

Поздравление с Днем внешней разведки Украины 2025 / Коллаж LifeStyle24

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С Днем внешней разведки Украины! Желаю крепкого здоровья, непоколебимой силы воли и веры в себя, Божьей помощи и защиты при выполнении сверхсложных разведывательных задач, а также новых побед в противостоянии с российским агрессором. Спасибо вам за самоотверженность, высокий профессионализм и верность Украине!

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Розвідник, тебе від душі вітаю,

У професії важливій успіхів бажаю.

Здоров'я нехай буде міцним нехай буде,

Країна подвиг твій не забуде!

Поздравление с Днем внешней разведки Украины 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Военная разведка – нелегкое дело, но ты справляешься с этой работой на все сто! Желаю тебе много сил, энергии, крепкого здоровья и мирного неба над головой! Пусть удача сопутствует тебе в твоем нелегком деле, а каждый день наполняется новыми успехами и достижениями!

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Це свято відзначає вся країна.

Будь завжди успішний, щасливий,

І до чужої біди співчутливий.

Нехай твоє здоров'я міцніє,

Радість життя нехай не меркне.

І любов'ю зігріває нехай сім'я

І повік не залишають нехай друзі.

Поздравление с Днем внешней разведки Украины 2025 / Коллаж LifeStyle24

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С Днем внешней разведки Украины! Желаю вам неисчерпаемой энергии и упорства в решении поставленных задач. Спасибо вам за самоотверженность и профессиональные достижения! С праздником!