Тоді п'ятий Президент України Петро Порошенко підписав Указ про започаткування цього свята, враховуючи значний внесок співробітників розвідувальних органів країни у справу забезпечення захисту її національних інтересів від зовнішніх загроз, а також життя громадян та об'єктів державної власності за її межами, зміцнення обороноздатності держави, з метою відродження національної розвідувальної ідентичності та започаткування сучасних традицій вшанування звитяг зовнішньої розвідки України.
Що цікаво, дату 24 січня обрали невипадково, адже саме в цей день у 1919 році було створено перший підрозділ розвідки в Українській Народній Республіці, розповідає 24 Канал з посиланням Офіційний портал Верховної Ради України.
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З нагоди свята наша редакція підготувала привітання з Днем зовнішньої розвідки України у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх усім своїм друзям і знайомим, які працюють у розвідувальних органах.
Привітання з Днем зовнішньої розвідки України: картинки, проза й вірші
Сьогодні свято твоє, розвіднику,
Ми вітаємо від душі,
Ти залишайся непомічений,
Справи з успіхом заверши!
Не обділить хай життя здоров'ям,
І не буде негод на шляху,
Бажаємо дружно ми, з любов'ю,
До своєї мрії бадьоріше лети!
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Вітаю з Днем зовнішньої розвідки України! Нехай ваша робота буде безпечною, а життя – щасливим. Дякую вам за службу своїй Батьківщині. Вірю, що Україна обов'язково переможе!
Привітання з Днем зовнішньої розвідки України 2025 / Колаж LifeStyle24
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З Днем зовнішньої розвідки України! Бажаю міцного здоров'я, непохитної сили волі та віри у себе, Божої допомоги та захисту під час виконання надскладних розвідувальних завдань, а також нових перемог у протистоянні з російським агресором. Дякую вам за самовідданість, високий професіоналізм та вірність Україні!
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Розвідник, тебе від душі вітаю,
У професії важливій успіхів бажаю.
Здоров'я нехай буде міцним нехай буде,
Країна подвиг твій не забуде!
Привітання з Днем зовнішньої розвідки України 2025 / Колаж LifeStyle24
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Військова розвідка – нелегка справа, але ти справляєшся з цією роботою на всі сто! Бажаю тобі багато сил, енергії, міцного здоров'я і мирного неба над головою! Нехай удача супроводжує тебе у твоєму нелегкій справі, а кожен день наповнюється новими успіхами й досягненнями!
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Це свято відзначає вся країна.
Будь завжди успішний, щасливий,
І до чужої біди співчутливий.
Нехай твоє здоров'я міцніє,
Радість життя нехай не меркне.
І любов'ю зігріває нехай сім'я
І повік не залишають нехай друзі.
Привітання з Днем зовнішньої розвідки України 2025 / Колаж LifeStyle24
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З Днем зовнішньої розвідки України! Бажаю вам невичерпної енергії та завзяття у розв'язанні поставлених завдань. Дякую вам за самовідданість і професійні здобутки! Зі святом!