Нередко именно тематические музыкальные композиции вызывают теплые воспоминания у взрослых и дарят ощущение праздника школьникам. Редакция LifeStyle24 собрала лучшие песни к 1 сентября. Они помогут настроиться на новый учебный год. Смотрите текст и видео – в нашем материале.

Подборка песен к 1 сентября

Doule Shock & Сестры Бессарабы – "Школа"

Ми були тільки вчора малими,

Світ здавався великим всім нам…

Швидко виросли і стали крутими,

Ми зірвали, ми зірвали інстаграм!

Школа – відповіді, запитання!

Школа – перше у житті кохання!

Школа рідна, дякую за все!

Школа, школа, з тобою серце моє!

Нас цікавлять тільки модні тренди,

В фешн-гаджетах весь інтерес,

Лайки, рейтинг, паблік та івенти,

Лиш навчання спричиняє стрес…

Школа – відповіді, запитання!

Школа – перше у житті кохання!

Школа рідна, дякую за все!

Школа, школа, з тобою серце моє!

Школа – відповіді, запитання!

Школа – перше у житті кохання!

Школа рідна, дякую за все!

Школа, школа, з тобою серце моє!

Ей-ей-ей!

Вже, може, досить вчитись?

Ей-ей-ей!

І час повеселитись?

Та ти і я ми добре знаєм:

Знаннями двері відкриваєм!

Щоб стати кимось в цьому світі,

Потрібна нам шкільна освіта!

Школа – відповіді, запитання!

Школа – перше у житті кохання!

Школа рідна, дякую за все!

Школа, школа, з тобою серце моє!

Doule Shock & Сестры Бессарабы – "Школа": смотрите видео онлайн

Наталья Май – "Школярочка"

Я крокую по стежині,

Бо школярка я віднині,

І сміються в небі синім

Промінці.

Я весела і завзята,

Бо сьогодні в мене свято

І тримаю я портфелик у руці!

Сонечко у небі,

Усмішки довкола,

Нам навчатись треба –

Ми йдемо до школи!

Сонечко у небі,

Усмішки довкола,

Нам навчатись треба –

Ми йдемо до школи!

Я крокую по стежині,

А у серці пісня лине

І веселка кольорова

Розцвітає.

В небі сонечко сміється,

А від щастя б'ється серце –

То мелодія дитинства золота.

Сонечко у небі,

Усмішки довкола,

Нам навчатись треба –

Ми йдемо до школи!

Сонечко у небі,

Усмішки довкола,

Нам навчатись треба –

Ми йдемо до школи!

Наталья Май – "Школярочка": смотрите видео онлайн

"Струны Сердца" – "Одиннадцатиклассница"

Сьогодні незвично святковий

У тебе весь день

І ти наймиліша за всіх

В танцювальному крузі.

Вітання і квіти й куплети пісень

Тобі надсилають сьогодні всі друзі!

Щасливо всміхнешся

І знову не знаєш чого

Розгублено серце у грудях твоїх

Завмирає,

А погляд шукає, шукає його -

Того, хто з дитинства сьогодні

Тебе забирає.

Одинадцятикласниця,

Одинадцятикласниця,

І чому в очах

Забриніла сльоза?

Одинадцятикласниця,

Одинадцятикласниця

Повернутись хочеться

У дитинство назад!

Не треба лякатися юності,

Що підійшла,

Настирливо кличе майбутнє звабливе

Уперше замало від тата і мами тепла

Для того, щоб справді вважати себе

За щасливу!

Одинадцятикласниця,

Одинадцятикласниця,

І чому в очах

Забриніла сльоза?

Одинадцятикласниця,

Одинадцятикласниця

Повернутись хочеться

У дитинство назад!

Ой, хто це?

Я – твоє дитинство!

Сьогодні я покидаю тебе.

Не поспішай, побудь ще мить!

Я буду приходити у твої сни,

А ти згадуй про мене.

Пам'ятаєш, як ти вперше

Закохалася в русявого хлопчину,

Що смикав тебе за кіски?

Пам'ятаю!

А пригадуєш Новорічне свято,

Де ти була снігуронькою?

А хіба таке забудеш?

А той день, коли ми цілим класом

Грались у сніжки?

Пам'ятаю!

Не забувай мене!

Прощавай, Дитинство!

Одинадцятикласниця,

Одинадцятикласниця,

І чому в очах

Забриніла сльоза?

Одинадцятикласниця,

Одинадцятикласниця

Повернутись хочеться

У дитинство назад!

"Струны Сердца" – "Одиннадцатиклассница": смотрите видео онлайн

Наталья Май – "Песня первоклассника"

Перший раз у перший клас

Ми йдемо охоче,

Першим дзвоником для нас

Продзвенів дзвіночок.

І сміється в небесах

Сонце, як ніколи,

В мами сльози на очах –

Я іду до школи.

В мами сльози на очах –

Я іду до школи

А у школі, а у школі

Є веселка кольорова,

І найкраща в цілім світі –

Перша вчителька моя.

А у школі, а у школі

Не сумуєм ми ніколи,

Бо учора – дошкільнята,

А тепер – одна сім'я!

Прощавайте іграшки,

Гомінкий садочок,

Кличе в класи дітлахів

Золотий дзвіночок.

І сміється в небесах

Сонце, як ніколи,

В мами сльози на очах –

Я іду до школи

В мами сльози на очах –

Я іду до школи.

А у школі, а у школі

Є веселка кольорова,

І найкраща в цілім світі –

Перша вчителька моя.

А у школі, а у школі

Не сумуєм ми ніколи,

Бо учора - дошкільнята,

А тепер – одна сім'я!

А у школі, а у школі

Є веселка кольорова,

І найкраща в цілім світі –

Перша вчителька моя.

А у школі, а у школі

Не сумуєм ми ніколи,

Бо учора – дошкільнята,

А тепер – одна сім'я!

Наталья Май – "Песня первоклассника": смотрите видео онлайн

Роман Болсуновский – "Тетради – карандаши"

Хто це сьогодні приходить до школи?

Ми! Ми! Ми!

Хто на уроках не був ще ніколи?

Ми! Ми! Ми!

Будете вчитись писати читати?

Так! Так! Так!



Час настає нам усім заспівати

Раз, два, три, чотири



Зошити, олівці

Ми сьогодні молодці

Привітайте друзі нас

Ми ідемо в перший клас



Зошити, олівці

Ми сьогодні молодці

Привітайте друзі нас

Ми ідемо в перший клас



Гарні портфельних бачу у вас

Так! Так! Так!

А у портфелях цукерки і квас?

Ні! Ні! Ні!

Може там ляльки й машинки лежать?

Ні! Ні! Ні!



Що ж там лежить?

Розкажіть вже мені!

Раз, два, три, чотири



Зошити, олівці

Ми сьогодні молодці

Привітайте друзі нас

Ми ідемо в перший клас

Роман Болсуновский – "Тетради – карандаши": смотрите видео онлайн

