LifeStyle24 со ссылкой на генеалогическое общество "Родные" рассказывает об украинских фамилиях, которые принадлежали курильщикам. В современном мире эти родовые имена считаются редкими, ведь их не так часто можно услышать в Украине.

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Подборка украинских фамилий, которые принадлежали курильщикам

Курий и Курийчук

Эти фамилии образованы от слова "курить" и принадлежали преимущественно тем, кому трудно было бросить эту плохую привычку. Известно о 1409 носителях таких родовых имен, которые в основном живут во Львовской области. Кроме этого, эти фамилии когда-то принадлежали репрессированным украинцам.

Люлюк, Люлюков и Люлюкин

В древности владельцами таких фамилий становились люди, которые любили курить трубку и получали от этого наслаждение. В Украине насчитывается 203 человека, что могут похвастаться этими родовыми именами. Владельцы этих фамилий живут преимущественно в Днепровской области. Эти родовые имена также упоминаются среди репрессированных.

Крепак, Крепаков, Крепаченко

Эти фамилии происходят от слова "крепостной", но нельзя сказать, что они связаны только с крепостничеством. Что интересно, наши предки называли так крепкий табак, поэтому эти родовые имена отмечаются двумя разными корнями. Среди украинцев только у 1459 человек есть эти фамилии. Владельцы таких родовых имен живут в Днепровской и Киевской области. Более того, эти фамилии упоминаются в казацких реестрах за 1756 год.

Какие фамилии давали курильщикам / Фото Freepik

Какие фамилии указывают на особенности внешности

В древности фамилии часто формировались на основе особенностей внешности человека. Эти родовые имена преимущественно отражали индивидуальные черты лица или даже следы перенесенных болезней человека.

Так, те, кто имел веснушки или некоторые недостатки кожи лица, получали фамилии Дзюба, Дзюбий, Рябой и Рябчук. Чаще всего эти родовые имена можно услышать на Приднепровье и Подолье. Кроме этого, люди, которые получили шрамы или рубцы после пожаров, нередко имели фамилии Горелый, Горилко, Пиджарко, Печеный. Эти родовые имена указывали на пережитый несчастный случай, который оставил видимые следы на коже.

Если у человека были бородавки, например, вследствие вируса папилломы, он мог получить фамилию Бородавка или Бородавко. А людей с сухим или неровным кожным покровом часто называли Рапатий, Рапатей и Рапатюк. В древности слово "рапатий" означало "шершавый", поэтому эти имена указывали именно на внешний вид человека.