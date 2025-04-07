LifeStyle24 з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні" розповідає про українські прізвища, які належали курцям. У сучасному світі ці родові імена вважаються рідкісними, адже їх не так часто можна почути в Україні.

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Добірка українських прізвищ, які належали курцям

Курій і Курійчук

Ці прізвища утворені від слова "курити" та належали переважно тим, кому важко було кинути цю погану звичку. Наразі відомо про 1409 носіїв таких родових імен, які здебільшого живуть на Львівщині. Крім цього, ці прізвища колись належали репресованим українцям.

Люлюк, Люлюков і Люлюкін

У давнину власниками таких прізвищ ставали люди, які полюбляли курити люльку та отримували від цього насолоду. В Україні налічується 203 особи, що можуть похизуватися цими родовими іменами. Власники цих прізвищ мешкають переважно на Дніпровщині. Ці родові імена також згадуються серед репресованих.

Кріпак, Кріпаков, Кріпаченко

Ці прізвища походять від слова "кріпак", але не можна сказати, що вони пов'язані лише з кріпацтвом. Що цікаво, наші предки називали так міцний тютюн, тому ці родові імена відзначаються двома різними коріннями. Серед українців лише у 1459 людей є ці прізвища. Власники таких родових імен живуть на Дніпровщині та Київщині. Ба більше, ці прізвища згадуються у козацьких реєстрах за 1756 рік.

Які прізвища давали курцям / Фото Freepik

Які прізвища вказують на особливості зовнішності

У давнину прізвища часто формувалися на основі особливостей зовнішності людини. Ці родові імена переважно відображали індивідуальні риси обличчя чи навіть сліди перенесених хвороб людини.

Так, ті, хто мав ластовиння чи деякі недоліки шкіри обличчя, отримували прізвища Дзюба, Дзюбій, Рябий і Рябчук. Найчастіше ці родові імена можна почути на Придніпров'ї та Поділлі. Крім цього, люди, які отримали шрами або рубці після пожеж, нерідко мали прізвища Горілий, Горілко, Піджарко, Печений. Ці родові імена вказували на пережитий нещасний випадок, який залишив видимі сліди на шкірі.

Якщо в людини були бородавки, наприклад, внаслідок вірусу папіломи, вона могла отримати прізвище Бородавка або Бородавко. А людей із сухим або нерівним шкірним покривом часто називали Рапатий, Рапатей і Рапатюк. У давнину слово "рапатий" означало "шершавий", тож ці імена вказували саме на зовнішній вигляд людини.