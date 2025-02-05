Близнецы, Весы и Водолей, вас можно назвать настоящими жителями цифрового мира, пишет LifeStyle24.

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Близнецы

Представителей этого знака зодиака называют королями коммуникации. Они просто не могут прожить без общения, а телефон считается продолжением их личности. Близнецы постоянно на связи с друзьями, отслеживают тренды и всегда находятся онлайн. Часто живое общение с этим знаком приводит к тому, что они будут говорить с собеседником, глядя в экран.

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Весы

Этому знаку зодиака отдают пальму первенства в вопросе эстетики ведения страниц в соцсети. Весы всегда красиво и трендово оформляют свои публикации. Страницы – эстетические, фото – отредактированы, а плейлисты в Spotify – идеально подобраны. Они могут часами подбирать фильтр для фотографий или просматривать тренды, чтобы всегда оставаться в топе.

Гороскоп для Весов

Водолей

Водолеи настоящие фанаты современных гаджетов и приложений. Они первыми тестируют искусственный интеллект, читают соответствующую информацию и всегда знают, что сейчас в тренде. Телефон этот знак зодиака использует не просто для связи, а для создания собственного цифрового мира.

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