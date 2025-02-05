Близнюки, Терези та Водолій, вас можна назвати справжніми мешканцями цифрового світу, пише LifeStyle24.

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Близнюки

Представників цього знака зодіаку називають королями комунікації. Вони просто не можуть прожити без спілкування, а телефон вважається продовження їхньої особистості. Близнюки постійно на зв'язку з друзями, відстежують тренди та завжди перебувають онлайн. Часто живе спілкування з цим знаком призводить до того, що вони говоритимуть зі співрозмовником, дивлячись в екран.

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Терези

Цьому знаку зодіаку віддають пальму першості в питанні естетики ведення сторінок у соцмережі. Терези завжди красиво та трендово оформлюють свої публікації. Сторіси – естетичні, фото – відредаговані, а плейлисти у Spotify – ідеально підібрані. Вони можуть годинами підбирати фільтр для світлин або ж переглядати тренди, щоб завжди залишатись у топі.

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Водолій

Водолії справжні фанати сучасних ґаджетів та додатків. Вони першими тестують штучний інтелект, читають відповідну інформацію та завжди знають, що зараз у тренді. Телефон цей знак зодіаку використовує не просто для зв'язку, а для створення власного цифрового світу.

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