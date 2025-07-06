Близнецы и Рыбы, иногда лучшие моменты – именно те, на которые мы совсем не ждали. Вселенная знает, когда надо порадовать тем или иным подарком, пишет LifeStyle24.

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Близнецы

Сегодня Близнецы могут неожиданно получить приглашение на интересное событие, приятное известие от близкого человека или даже подарок. Это будет что-то легкое, спонтанное, но очень теплое и ценное. Астрологи говорят, что день для Близнецов будет полон приятных мелочей – главное, не упустить их.

Гороскоп для Близнецов

Рыбы

Этому знаку зодиака звезды обещают сюрприз эмоционального характера. Возможно, кто-то из прошлого напомнит о себе или удастся получить то, о чем мечтали, но уже не надеялись. Случайная встреча или искренний разговор могут стать подарком, от которого сердце будет биться чаще.

Гороскоп для Рыб

К сожалению, в июле кому-то придется много плакать. Это будет связано с усталостью, разочарованием, а у некоторых – с радостью.