Близнюки та Риби, іноді найкращі моменти – саме ті, на які ми зовсім не чекали. Всесвіт знає, коли треба порадувати тим чи іншим подарунком, пише LifeStyle24.

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Близнюки

Сьогодні Близнюки можуть несподівано отримати запрошення на цікаву подію, приємну звістку від близької людини або навіть подарунок. Це буде щось легке, спонтанне, але дуже тепле та цінне. Астрологи кажуть, що день для Близнюків буде сповнений приємних дрібниць – головне, не проґавити їх.

Гороскоп для Близнюків

Риби

Цьому знаку зодіаку зірки обіцяють сюрприз емоційного характеру. Можливо, хтось із минулого нагадає про себе або вдасться отримати те, про що мріяли, але вже не сподівались. Випадкова зустріч або щира розмова можуть стати подарунком, від якого серце битиметься частіше.

Гороскоп для Риб

На жаль, у липні комусь доведеться багато плакати. Це буде пов'язано з втомою, розчаруванням, а в декого – з радістю.