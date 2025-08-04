Об истории, традиции и дате Яблочного Спаса 2025 – рассказывает LifeStyle24.

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Когда будет Яблочный Спас в 2025 году?

В сентябре 2023 года Православная Церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. В связи с этим, даты большинства религиозных праздников изменились. Они сместились на 13 дней назад. По старому стилю, Яблочный Спас отмечают 19 августа.

Впрочем, по новому календарю, верующие празднуют на 13 дней раньше. В 2025 году Яблочный Спас будут отмечать 6 августа.

Яблочный Спас 2025 / Фото Freepik

Яблочный Спас 2025: история и традиции праздника

Перед тем как отправиться в Иерусалим Иисус Христос отправился на гору Фавор. К Спасителю присоединились Его трое учеников – Петр, Иоанн и Иаков. Во время молитвы лицо Иисуса начало сиять, а одежда стала белой как свет. После этого появились Моисей и пророк Илья, которые говорили с Христом о Его будущих страданиях и смерти. В то же время ученики Сына Божьего были потрясены увиденным. Тогда апостол Петр предложил построить три палатки. Однако в тот момент раздался голос Бога-Отца:

"Сей есть Сын Мой возлюбленный. Его слушайте!".

В этот день традиционно верующие отправляются в церковь на праздничную литургию. Христиане несут яблоки в храмы, чтобы освятить главный символ этого праздника. В древности верили, что этот освященный фрукт принесет семье счастье и благополучие. После богослужения люди шли домой и готовили разнообразные блюда из яблок, в частности яблочный пирог.

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