Про історію, традиції та дату Яблучного Спаса 2025 – розповідає LifeStyle24.

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Коли буде Яблучний Спас у 2025 році?

У вересні 2023 року Православна Церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. У зв'язку з цим, дати більшості релігійних свят змінилися. Вони змістилися на 13 днів назад. За старим стилем, Яблучний Спас відзначають 19 серпня.

Втім, за новим календарем, віряни святкують на 13 днів раніше. У 2025 році Яблучний Спас відзначатимуть 6 серпня.

Яблучний Спас 2025 / Фото Freepik

Яблучний Спас 2025: історія та традиції свята

Перед тим як вирушити до Єрусалима Ісус Христос вирушив на гору Фавор. До Спасителя приєдналися Його троє учнів – Петро, Іван та Яків. Під час молитви обличчя Ісуса почало сяяти, а одяг став білим, як світло. Після цього з'явилися Мойсей та пророк Ілля, які говорили з Христом про Його майбутні страждання та смерть. Водночас учні Сина Божого були приголомшені через побачене. Тоді апостол Петро запропонував побудувати три намети. Однак у ту мить пролунав голос Бога-Отця:

"Цей є Син Мій улюблений. Його слухайте!".

У цей день традиційно віряни вирушають до церкви на святкову літургію. Християни несуть яблука до храмів, щоб освятити головний символ цього свята. У давнину вірили, що цей освячений фрукт принесе родині щастя й добробут. Після богослужіння люди йшли додому та готували різноманітні страви з яблук, зокрема яблучний пиріг.

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