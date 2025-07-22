В древности наши предки часто занимались переработкой зерна в муку. Именно поэтому многие украинцы получали родовые имена, учитывая род своей деятельности, пишет LifeStyle24 со ссылкой на генеалогическое общество "Родные".

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Какая фамилия является самой распространенной в Украине?

Фамилия Мельник считается самой популярной в Украине. По состоянию на июль 2025 года ею могут похвастаться 107 878 тысяч украинцев, проживающих во всех областях нашей страны. Впрочем, основном они живут на Западе Украины. Представители этого родового имени преимущественно живут в Киевской, Винницкой и Львовской областях.

Также такая фамилия упоминается в реестрах среди руководства УССР, депутатов Верховной Рады, киевского мещанства, православного духовенства, репрессированных и еврейства. Что интересно, носители этого родового имени жили во время Первой мировой войны, Голодомора и Второй мировой войны.

Какая фамилия является самой распространенной в Украине / Фото Freepik

Какая самая длинная фамилия в Украине и кто ее носитель?

Житель Тернополя стал известным благодаря одному из самых длинных имен и фамилий в Украине – Бронивогневладислав-Эдуардолеонардоконстантинослав Володимиренклименжильенко-Громинревинградинтеменко. Необычное сочетание мужчина составил самостоятельно, вдохновляясь материалами из Википедии.

По словам украинца, идея изменить личные данные не была спонтанной. Дело в том, что он принял такое решение еще в 2010 году, и даже жалеет, потому что не сделал этого раньше. Как заверил тернопольчанин, выбор нового имени и фамилии стал проявлением его личной свободы. Ведь в детстве родители лишили его права самостоятельно выбирать, а впоследствии продолжали давить и во взрослой жизни.