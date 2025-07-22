У давнину наші предки часто займалися млинарством, зокрема переробленням зерна на борошно. Саме тому чимало українців отримували родові імена з огляду на рід своєї діяльності, пише LifeStyle24 з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".

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Яке прізвище є найпоширенішим в Україні?

Прізвище Мельник вважається найпопулярнішим в Україні. Станом на липень 2025 року ним можуть похизуватися 107 878 тисяч українців, які проживають в усіх областях нашої країни. Втім, здебільшого вони мешкають на Заході України. Представники цього родового імені переважно живуть на Київщині, Вінниччині та Львівщині.

Також таке прізвище згадується у реєстрах серед керівництва УРСР, депутатів Верховної Ради, київського міщанства, православного духовенства, репресованих та єврейства. Що цікаво, носії цього родового імені жили під час Першої світової війни, Голодомору та Другої світової війни.

Яке прізвище є найпоширенішим в Україні / Фото Freepik

Яке найдовше прізвище в Україні та хто його носій?

Мешканець Тернополя став відомим завдяки одним із найдовших імен та прізвищ в Україні – Бронівогневладислав-Едуардолеонардоконстантинослав Володимиренклименжільєнко-Громинревинградинтеменко. Незвичайне поєднання чоловік склав самостійно, надихаючись матеріалами з Вікіпедії.

За словами українця, ідея змінити особисті дані не була спонтанною. Річ у тім, що він ухвалив таке рішення ще у 2010 році, і навіть шкодує, бо не зробив цього раніше. Як запевнив тернополянин, вибір нового імені та прізвища став проявом його особистої свободи. Адже у дитинстві батьки позбавили його права самостійно обирати, а згодом продовжували тиснути й у дорослому житті.