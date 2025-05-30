Самым мощным денежным магнитом может стать обычная банкнота, которая имеет особый серийный номер. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.

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Какая купюра притягивает деньги

Особая банкнота принесет финансовый успех, если содержит цифры из вашей даты рождения, например, день, месяц и год. При этом их порядок не имеет значения. Такую купюру можно считать персональным талисманом, который хорошо влияет на ваше финансовое поле и привлекает материальный успех.

Кроме этого, счастливой банкнотой может быть та, номер которой имеет цифры 7 или 8. А если вам посчастливилось найти купюру с тремя семерками или тремя восьмерками подряд, то не следует сомневаться в том, что это настоящий денежный талисман, который надо беречь как зеницу ока.

Эту банкноту советуют не тратить, а хранить отдельно, в частности в потайном отделении кошелька или даже в специальном красном конверте. Говорят, что тогда купюра будет притягивать к себе финансовую энергию и помогать сохранять достаток.

Какая купюра притягивает деньги / Фото Freepik

Когда нельзя отдавать деньги из дома

В древности люди старались не занимать деньги взаймы утром, чтобы не отдать свою удачу кому-то другому. Начало дня считалось временем, в которое можно было довольно легко навлечь на себя финансовые потери. Именно поэтому предки вежливо отказывали всем, кто просил материальной поддержки в понедельник.

В то же время строго запрещается отдавать деньги через порог. В народе он воспринимается как граница между мирами живых и мертвых. В связи с этим, деньги, переданные через порог, могут притянуть бедность в дом или забрать благосостояние вместе с собой.