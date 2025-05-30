Найпотужнішим грошовим магнітом може стати звичайна банкнота, яка має особливий серійний номер. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.

Цікаво Так називають лише багатіїв: 6 імен, які притягують фінансовий успіх

Яка купюра притягує гроші

Особлива банкнота принесе фінансовий успіх, якщо містить цифри з вашої дати народження, наприклад, день, місяць і рік. Водночас їх порядок не має значення. Таку купюру можна вважати персональним талісманом, який добре впливає на ваше фінансове поле і приваблює матеріальний успіх.

Крім цього, щасливою банкнотою може бути та, номер якої має цифри 7 або 8. А якщо вам пощастило знайти купюру з трьома сімками або трьома вісімками поспіль, то не слід сумніватися в тому, що це справжній грошовий талісман, який треба берегти як зіницю ока.

Цю банкноту радять не витрачати, а зберігати окремо, зокрема в потаємному відділенні гаманця або навіть у спеціальному червоному конверті. Кажуть, що тоді купюра притягуватиме до себе фінансову енергію й допомагатиме зберігати достаток.

Яка купюра притягує гроші / Фото Freepik

Коли не можна віддавати гроші з дому

У давнину люди намагалися не позичати гроші вранці, щоб не віддати свою удачу комусь іншому. Початок дня вважався часом, в який можна було досить легко накликати на себе фінансові втрати. Саме тому пращури ввічливо відмовляли усім, хто просив матеріальної підтримки в понеділок.

Водночас суворо забороняється віддавати гроші через поріг. У народі він сприймається як межа між світами живих і мертвих. У зв'язку з цим, гроші, передані через поріг, можуть притягнути бідність у дім або забрати добробут разом із собою.