О том, кому нельзя венчаться – рассказывает LifeStyle24.

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Кому нельзя венчаться

Священники откажут в проведении венчания, если хотя бы один из женихов не является христианином. К категории таких лиц относятся те, кто исповедует нехристианские религии, в частности ислам, иудаизм, буддизм, язычество и тому подобное. Также запрещено венчаться с людьми, которые не прошли Таинство Крещения или открыто признают себя атеистами. Даже если они согласятся на церемонию ради семейного спокойствия, Церковь не благословит такой союз, ведь те не верят в Бога.

В то же время если верующим является только один из партнеров, не стоит заставлять другого соглашаться на венчание. Этот святой обряд требует добровольного участия и согласия обоих, поэтому будет неуместно давить на человека, который считает себя атеистом, идти против собственных убеждений. Кроме этого, категорически запрещено вступать в церковный брак лицам, связанным кровным или духовным родством. Например, не могут венчаться крестный отец и крестница, ведь между ними уже установлена связь.

Кому нельзя венчаться / Фото Pinterest

Что интересно, подобные ограничения также касаются количества браков. Православная Церковь Украины одобряет максимум три венчания при жизни. Но даже эти повторные браки разрешаются только в исключительных случаях. В частности, если предыдущий союз завершился смертью одного из супругов или брак официально расторгли согласно церковным правилам.

Когда нельзя венчаться

Верующим не рекомендуется планировать Таинство Венчания на вторник и четверг, поскольку это запрещено согласно церковным традициям. Накануне среды и пятницы, в которые вспоминают Страсти Христовы, ни в коем случае нельзя отмечать праздник. То же самое касается и субботы, в которую тоже следует отказаться от веселья и развлечений, ведь в воскресенье принято чествовать Воскресение Христово.

О других датах, когда нельзя венчаться – читайте далее в нашем материале.