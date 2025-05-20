Про те, кому не можна вінчатися – розповідає LifeStyle24.

Цікаво Про це важливо знати всім вірянам: що не можна робити в церкві

Кому не можна вінчатися

Священники відмовлять у проведенні вінчання, якщо хоча б один із наречених не є християнином. До категорії таких осіб належать ті, хто сповідує нехристиянські релігії, зокрема іслам, іудаїзм, буддизм, язичництво тощо. Також заборонено вінчатися з людьми, які не пройшли Таїнство Хрещення або відкрито визнають себе атеїстами. Навіть якщо вони погодяться на церемонію задля родинного спокою, Церква не благословить такий союз, адже ті не вірять в Бога.

Водночас якщо вірянином є лише один із партнерів, не варто змушувати іншого погоджуватися на вінчання. Цей святий обряд вимагає добровільної участі та згоди обох, тому буде недоречно тиснути на людину, яка вважає себе атеїстом, йти проти власних переконань. Крім цього, категорично заборонено вступати в церковний шлюб особам, пов'язаним кровною або духовною спорідненістю. Наприклад, не можуть вінчатися хрещений батько та хрещениця, адже між ними вже встановлений зв'язок.

Кому не можна вінчатися / Фото Pinterest

Що цікаво, подібні обмеження також стосуються кількості шлюбів. Православна Церква України схвалює максимум три вінчання за життя. Та навіть ці повторні шлюби дозволяються лише у виняткових випадках. Зокрема, якщо попередній союз завершився смертю одного з подружжя або шлюб офіційно розірвали згідно з церковними правилами.

Коли не можна вінчатись

Вірянам не рекомендується планувати Таїнство Вінчання на вівторок і четвер, оскільки це заборонено згідно з церковними традиціями. Напередодні середи й п'ятниці, в які згадують Страсті Христові, в жодному разі не можна відзначати свято. Те ж саме стосується і суботи, в яку теж слід відмовитися від веселощів і розваг, адже в неділю заведено вшановувати Воскресіння Христове.

Про інші дати, коли не можна вінчатись – читайте далі в нашому матеріалі.