Он возник задолго до начала христианства и имел прямую связь с природным циклом. К примеру, древние народы считали, что это граница между летом и зимой, кельты отмечали праздник урожая, а древние славяне называли День равноденствия символом равновесия и справедливости, пишет LifeStyle24 со ссылкой на British Pilgrimage Trust.

К теме Время больших перемен: как осеннее равноденствие повлияет на каждый знак зодиака

Мабон 2025 – что о нем известно?

Мабон имеет кельтское происхождение, которое еще называют праздником середины осени. Название происходит от кельтского бога молодости и плодородия, сына богини-матери. Мабон был похищен младенцем и удерживался в подземном мире, пока его не спасли. В языческом календаре это название появилось только в 1974 году. По преданию, в этот день Богиня, которая летом была Матерью урожая, превращается в старую и мудрую бабушку, которая помогает рабочим с отдыхом после сбора урожая.

Также считается, что в День осеннего равноденствия эмоциональное состояние людей выровняется, а все плохое отступит, ведь Солнце и Луна будут находиться в гармонии.

Мабон (День осеннего равноденствия) / Фото Pexels

Какие ритуалы надо проводить в праздник Мабон?

Сегодня рабочие должны поблагодарить за урожай природу. Для этого нужно организовать застолье, а также разжечь костер, чтобы "согреть" землю.

Люди также пели ритуальные песни и исполняли танцы, которые должны были прославлять силу земли.

В современном мире такие традиции несколько интерпретировали. К примеру, сегодня, в День осеннего равноденствия, можно позаботиться о том, чтобы в доме не занимали лишнего места старые вещи. От них надо избавиться, чтобы оставить пространство для чего-то нового.

Также можно отправиться на прогулку в лес или парк без гаджетов, чтобы почувствовать единение с природой. Если кто-то интересуется йогой или медитацией, то сегодня хорошая возможность позаниматься на открытом пространстве.

Кроме того, можно организовать небольшой семейный ужин, чтобы символически поблагодарить природу за ее плоды.

Интересно, что в некоторых культурах распространено именно сегодня собирать яблоки, чтобы поблагодарить богов за щедрый урожай, передает Boston Public Library.

Что еще сегодня отмечают?