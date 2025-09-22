Он возник задолго до начала христианства и имел прямую связь с природным циклом. К примеру, древние народы считали, что это граница между летом и зимой, кельты отмечали праздник урожая, а древние славяне называли День равноденствия символом равновесия и справедливости, пишет LifeStyle24 со ссылкой на British Pilgrimage Trust.
Мабон 2025 – что о нем известно?
Мабон имеет кельтское происхождение, которое еще называют праздником середины осени. Название происходит от кельтского бога молодости и плодородия, сына богини-матери. Мабон был похищен младенцем и удерживался в подземном мире, пока его не спасли. В языческом календаре это название появилось только в 1974 году. По преданию, в этот день Богиня, которая летом была Матерью урожая, превращается в старую и мудрую бабушку, которая помогает рабочим с отдыхом после сбора урожая.
Также считается, что в День осеннего равноденствия эмоциональное состояние людей выровняется, а все плохое отступит, ведь Солнце и Луна будут находиться в гармонии.
Какие ритуалы надо проводить в праздник Мабон?
- Сегодня рабочие должны поблагодарить за урожай природу. Для этого нужно организовать застолье, а также разжечь костер, чтобы "согреть" землю.
- Люди также пели ритуальные песни и исполняли танцы, которые должны были прославлять силу земли.
- В современном мире такие традиции несколько интерпретировали. К примеру, сегодня, в День осеннего равноденствия, можно позаботиться о том, чтобы в доме не занимали лишнего места старые вещи. От них надо избавиться, чтобы оставить пространство для чего-то нового.
- Также можно отправиться на прогулку в лес или парк без гаджетов, чтобы почувствовать единение с природой. Если кто-то интересуется йогой или медитацией, то сегодня хорошая возможность позаниматься на открытом пространстве.
- Кроме того, можно организовать небольшой семейный ужин, чтобы символически поблагодарить природу за ее плоды.
Интересно, что в некоторых культурах распространено именно сегодня собирать яблоки, чтобы поблагодарить богов за щедрый урожай, передает Boston Public Library.
Что еще сегодня отмечают?
- Верующие чтят память священномученика Фоки, который имел дар исцеления, поэтому помогал христианам своей молитвой. После смерти мужчины, у его могилы происходили различные чудеса, что лишь подтвердило факт его способностей.
- Сегодня, 22 сентября, начинается Рош ха-Шан у евреев. Его называют еврейским Новым Годом. Он длится три дня и завершится 24 сентября.