Воно виникло задовго до початку християнства та мало прямий зв'язок із природним циклом. До прикладу, давні народи вважали, що це межа між літом і зимою, кельти відзначали свято урожаю, а стародавні слов'яни називали День рівнодення символом рівноваги та справедливості, пише LifeStyle24 з посиланням на British Pilgrimage Trust.

Мабон 2025 – що про нього відомо?

Мабон має кельтське походження, яке ще називають святом середини осені. Назва походить від кельтського бога молодості та родючості, сина богині-матері. Мабон був викрадений немовлям і утримувався в підземному світі, поки його не врятували. У язичницькому календарі ця назва з'явилась лише у 1974 році. За переказами, у цей день Богиня, яка влітку була Матір'ю врожаю, перетворюється на стару та мудру бабцю, яка допомагає робітникам з відпочинком після збору врожаю.

Також вважається, що у День осіннього рівнодення емоційний стан людей вирівняється, а все погане відступить, адже Сонце та Місяць перебуватимуть у гармонії.

Мабон (День осіннього рівнодення) / Фото Pexels

Які ритуали треба проводити у свято Мабон?

Сьогодні робітники мали б подякувати за урожай природі. Для цього потрібно організувати застілля, а також розпалити багаття, щоб "зігріти" землю.

Люди також співали ритуальні пісні та виконували танці, які мали прославляти силу землі.

У сучасному світі такі традиції дещо інтерпретували. До прикладу, сьогодні, в День осіннього рівнодення, можна подбати про те, щоб у домі не займали зайвого місця старі речі. Їх треба позбутись, щоб залишити простір для чогось нового.

Також можна вирушити на прогулянку у ліс чи парк без ґаджетів, щоб відчути єднання з природою. Якщо хтось цікавиться йогою чи медитацією, то сьогодні гарна можливість позайматись на відкритому просторі.

Крім того, можна організувати невеличку сімейну вечерю, щоб символічно подякувати природі за її плоди.

Цікаво, що у деяких культурах поширено саме сьогодні збирати яблука, щоб подякувати богам за щедрий урожай, передає Boston Public Library.

