О том, почему кажется, что время быстро проходит – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на видео Юлиана Тымчука, священника Православной Церкви Украины.

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Почему кажется, что время быстро проходит

Время идет так же сейчас, как шло сотни лет назад. В то же время оно будет продолжаться и после нас, но меняется только, как люди его используют. По словам священника Юлиана Тимчука, в погоне за материальным счастьем верующие все чаще тратят драгоценные часы на второстепенное. А на действительно важное – уделяют мало внимания.

Мы имеем только 24 часа в сутки 7 дней в неделю, и очень часто распоряжаемся этим временем нерационально,

– заверил священник Православной Церкви Украины.

Чтобы лучше почувствовать время, Юлиан Тимчук советует сосредоточиться на том, что имеет настоящую ценность, в частности на воспитании детей, собственном развитии, чтении книг и молитве. Ведь когда человек мудро использует свое время, то оно будто замедляется.

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