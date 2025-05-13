Про те, чому здається, що час швидко минає – розповідає LifeStyle24 з посиланням на відео Юліана Тимчука, священника Православної Церкви України.

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Чому здається, що час швидко минає

Час іде так само зараз, як йшов сотні років тому. Водночас він триватиме й після нас, але змінюється лише, як люди його використовують. За словами священника Юліана Тимчука, у погоні за матеріальним щастям віряни все частіше витрачають дорогоцінні години на другорядне. А на справді важливе – приділяють замало уваги.

Ми маємо лише 24 години на добу 7 днів на тиждень, і дуже часто розпоряджаємося цим часом нераціонально,

– запевнив священник Православної Церкви України.

Щоб краще відчути час, Юліан Тимчук радить зосередитися на тому, що має справжню цінність, зокрема на вихованні дітей, власному розвитку, читанні книг і молитві. Адже коли людина мудро використовує свій час, то він ніби сповільнюється.

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