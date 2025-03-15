После перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь даты большинства праздников изменились. Подробнее о традициях и запретах Поминальной субботы второй недели Великого поста – рассказывает LifeStyle24.

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Традиции поминальной субботы второй недели Великого поста

Обычно в этот день в храмах проходят поминальные литургии. Верующие ставят свечи и молятся за упокой умерших родственников. Также в церковь можно принести хлеб, крупы, масло, но ни в коем случае не стоит брать с собой алкоголь.

После этого христиане идут на кладбище и устраивают поминальный обед. На столе могут стоять разнообразные блюда, среди которых кутья. В то же время стоит приготовить то, что любили есть покойные родственники. Этот день надо провести в семейном кругу за молитвой, чтобы души умерших нашли покой.

К тому же в родительскую субботу второй недели Великого поста можно посвятить время добрым делам. Помогите нуждающимся, пожертвуйте деньги на благотворительность и будьте милосердными ко всем вокруг.

Поминальная суббота второй недели Великого поста / Фото Freepik

Что нельзя делать в поминальную субботу второй недели Великого поста

В этот день действуют строгие ограничения, которых следует придерживаться. Так, нельзя устраивать пышные празднования, слушать громко музыку и громко смеяться или развлекаться. В то же время запрещено устраивать застолья на кладбище, особенно возле могил умерших.

К тому же не рекомендуется приносить в церковь мясные продукты и алкоголь. Кроме этого, верующим нельзя употреблять нецензурную лексику, ссориться и сплетничать. Также христиане не должны вспоминать плохих вещей об умерших родственниках в этот день.