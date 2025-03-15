Після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар дати більшості свят змінилися. Детальніше про традиції та заборони Поминальної суботи другого тижня Великого посту – розповідає LifeStyle24.

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Традиції поминальної суботи другого тижня Великого посту

Зазвичай у цей день у храмах відбуваються поминальні літургії. Віряни ставлять свічки та моляться за упокій померлих родичів. Також до церкви можна принести хліб, крупи, олію, але в жодному разі не варто брати з собою алкоголь.

Після цього християни йдуть на кладовище та влаштовують поминальний обід. На столі можуть стояти різноманітні страви, серед яких кутя. Водночас варто приготувати те, що любили їсти покійні родичі. Цей день треба провести у сімейному колі за молитвою, щоб душі померлих знайшли спокій.

До того ж у батьківську суботу другого тижня Великого посту можна присвятити час добрим справам. Допоможіть нужденним, пожертвуйте гроші на благодійність і будьте милосердними до всіх навколо.

Поминальна субота другого тижня Великого посту / Фото Freepik

Що не можна робити у поминальну суботу другого тижня Великого посту

У цей день діють суворі обмеження, яких варто дотримуватися. Так, не можна влаштовувати пишні святкування, слухати гучно музику та голосно сміятися або розважатися. Водночас заборонено влаштовувати застілля на цвинтарі, особливо біля могил померлих.

До того ж не рекомендується приносити до церкви м'ясні продукти та алкоголь. Крім цього, вірянам не можна вживати нецензурну лексику, сваритися та пліткувати. Також християни не мають згадувати поганих речей про померлих родичів у цей день.