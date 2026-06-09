24 Канал собрал лучшие поздравления с днем рождения в прозе, стихах и картинках, которые вы можете отправить своему любимому. Сохраните себе эти пожелания заранее и подарите незабываемые эмоции мужчине.
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Как поздравить любимого с днем рождения: проза, стихи, картинки
Любимый, поздравляю с днем рождения! Желаю тебе вдохновения и оптимизма, не терять веры в себя и в свою мечту. Здоровья, сил, смелости и мудрости в решениях. Прислушайся к своей интуиции и двигайся в своем темпе своей тропинкой. Знай, что я всегда рядом и готова поддержать в любой ситуации. Вперед, любимый, к большим победам!
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С днем рождения, любимый! Желаю тебе всегда быть счастливым человеком, уверенным и смелым мужчиной. Пусть сбудутся твои мечты, любимый, пусть моя любовь ведет тебя к победам, пусть с тобой всегда будет удача и поддержка близких, пусть для тебя каждый день играет яркими красками успеха!
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Сьогодні день народження у того,
Хто моє серце вкрав собі навік.
Залишать хай тебе усі тривоги,
Мій наймиліший в світі чоловік!
Кар'єрний успіх хай летить угору,
Надійні друзі хай підтримують завжди.
А я, коханий, буду завжди поруч,
Для мене, любий, цілий світ – це ти!
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Мій розумний, сильний, коханий,
Мого серця достойний обранець,
З днем народження шлю я вітання
З найщирішим тобі побажанням!
Я щасливої долі бажаю,
Бо тебе дуже сильно кохаю,
Хоч життя твоє часто – не мед,
Будь незламним, завжди йди вперед!
Моя сила ти й справжній скарб,
Хай чекає складний нас етап,
Ми здолаємо всі перешкоди.
Будь щасливий, попри всі незгоди!
Поздравление с днем рождения любимому / Коллаж 24 Канала
На днях наша редакция публиковала трогательные поздравления с днем рождения для женщины.
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С днем рождения тебя, мой любимый! Загадай желание, и оно обязательно сбудется. Желаю тебе крепкого здоровья, успеха во всех делах и начинаниях, гармонии, радости и достатка. Оставайся всегда таким красивым. Очень тебя люблю.
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Любимый, я поздравляю тебя с днем рождения! Хочу пожелать, чтобы моя любовь и поддержка тебя согревали даже в самую лютую стужу, чтобы для наших чувств были открыты все просторы мира, чтобы тебе все удавалось, чтобы твое сердце наполняла искренняя любовь, чтобы твоя душа стремилась к светлой заветной мечте!
Поздравление с днем рождения любимому / Коллаж 24 Канала
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Любий, хороший та ніжно коханий,
Мій дорогий, чарівний, незрівнянний,
Сьогодні твій день. Тебе щиро вітаю!
Ніжно кохаю тебе й обіймаю,
Подарую тобі ласку, щирість та тепло,
Щоби наше кохання довіку цвіло,
Щоб не знав ти ніколи гіркої поразки,
Щоб зі мною потрапив до солодкої казки.
***
Коханий мій, усі слова
Сьогодні лиш для тебе.
Хай сонце світить на шляху,
Допомагає небо!
Тобі бажаю від душі
Назавжди залишатися
Таким, як є для мене ти:
Найкращим моїм щастям!
Здоровим будь на всі роки,
Успішним та відвертим.
Крокуй незмінно до мети
Упевнено та вперто!
Для написания материала использованы источники: Поздравок и Побажайко